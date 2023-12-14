加入先行者聯盟 蕭玉美：兆豐金將在5大議題更積極行動

兆豐金控今日正式加入「永續金融先行者聯盟」，對此兆豐金控總經理蕭玉美指出，未來兆豐除將持續率領集團子公司推動永續發展，協助企業邁向低碳轉型，在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大永續議題上，將採取更積極的行動，與其他先行者一同承諾、協力合作，以綠色金融影響力，響應我國「2050年淨零排放目標」。

兆豐金控ESG表現獲國內外評比機構肯定，包括獲選CDP領導等級、公司治理評鑑前5%、TCFD報告書獲BSI「Level-5+: Excellence」最高等級認證、TCSA台灣企業永續獎囊括八項大獎，再次蟬聯DJSI最新公布之世界及新興市場指數成分股，成績為公股第一，受到主管機關金管會肯定並邀請加入「永續金融先行者聯盟」。

兆豐金控董事長雷仲達也表示，本次兆豐金控獲金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」，並擔任「金融業淨零推動工作平台」之「跨部門諮詢工作群」召集人，備感榮幸。

蕭玉美在記者會強調，要做到2050淨零轉型需要更大的承諾與執行力。在這波國際永續浪潮下，金融業扮演了關鍵角色，也是全球企業低碳轉型的重要推手。

為實踐成為「亞太金融業永續典範」願景，近年來兆豐ESG相關作為包括承諾科學基礎減碳目標(SBT)、加入赤道原則(EPs)及碳核算金融聯盟(PCAF)等國際倡議，以推動淨零轉型。

蕭玉美表示，兆豐布局全球、深耕亞太，聚焦全球供應鏈移動商機，投融資客戶觸角遍布各國、各產業，對於國際趨勢有深入的認知與瞭解，近年來對於永續發展非常積極投入，除了獲得公司治理評鑑前5%，持續獲選納入DJSI新興市場及世界市場雙指數成分股、CDP領導等級，簽署SBTi承諾、導入PCAF碳盤，與客戶議合減碳作為等多個面向，都展現實際行動成果。

蕭玉美指出，未來兆豐將擔任「金融業淨零推動工作平台」的「跨部門諮詢工作群」召集人，定期與包括經濟部能源局及工業局等相關單位討論，協助金融業瞭解與支持前瞻經濟活動技術產業發展，並蒐集相關投融資之實務困難與建議，成為政府機關、產業及同業的溝通橋梁，引導金融業資金至永續經濟活動，帶動企業永續發展。

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