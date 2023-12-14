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玉山金出任永續金融先行者聯盟輪值主席 揭露明年重點工作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永續金融先行者聯盟今日舉辦第二屆啟動儀式，由玉山銀行出任第二屆輪值主席。圖／玉山金提供
永續金融先行者聯盟今日舉辦第二屆啟動儀式，由玉山銀行出任第二屆輪值主席。圖／玉山金提供

永續金融先行者聯盟今日舉辦第二屆啟動儀式，由玉山銀行出任第二屆輪值主席，並且正式揭露永續金融先行者聯盟計畫，並宣布、承諾在「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資與議合」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大議題採取更積極作為。啟動儀式由金管會主委黃天牧親自出席指導，並宣布第二屆先行者聯盟成員除了元大、中信、玉山、第一、國泰五家金控外，新增兆豐金控為第六家新成員。

聯盟輪值主席玉山金控總經理陳茂欽表示，金管會及金融總會將建置「金融業淨零推動工作平臺」，由先行者聯盟成員、聯徵中心、證基會擔任各工作群召集人，依功能別設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣工作群；此外，第二屆新增「跨部門諮詢」工作群，由兆豐金控擔任召集人，主要負責蒐集業者意見，定期溝通討論永續金融相關實務，透過各工作群不定期召開會議及共同合作，整合金融各界的資源，以合作取代競爭，協助臺灣金融產業邁向淨零。

玉山金控永續長張綸宇表示，中小企業在轉型向來困難，因此玉山銀也特別打造永續轉型平台，協助中小企克服轉型困難，並加強年輕世代的永續人才培育；對於今年重視的生物多樣化議題，張綸宇也表示，玉山銀率業界之先，已和企業合作推出了生物多樣化相關的指數連結貸款。

玉山金控擔任淨零推動工作平臺政策與指引組召集人，今年已完成修訂適用於整體金融業之「財務碳排放(範疇三)計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」，另也協助銀行公會召集完成修訂「銀行業投融資組合財務碳排放實務手冊」，為臺灣金融業在淨零轉型的道路上建立重要的基礎工程。此外，於2023年舉辦2場金融業交流研討會，邀請PCAF及SBTi等國際專家針對「財務碳盤查」及「設定減碳目標」的實務做法進行深入交流，協助金融同業接軌國際。永續金融先行者聯盟將持續帶動同業夥伴，以合作代替競爭，匯聚共同的智慧與力量，讓先行者成為金融業的淨零標竿，更讓金融業成為其他產業的永續標竿。

玉山金控 金融業 兆豐金控

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