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集保e手掌握App獲國家品牌玉山獎首獎 董事長林丙輝獲總統接見表揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
蔡英文總統與國家品牌玉山獎首獎代表合影。圖／臺灣集中保管結算所提供
蔡英文總統與國家品牌玉山獎首獎代表合影。圖／臺灣集中保管結算所提供

「集保e手掌握」App提供投資人一站式的證券、基金、銀行資產整合查詢服務，獲國家級肯定，首次參賽便勇奪「最佳人氣品牌類」全國首獎，12月12日由臺灣集中保管結算所董事長林丙輝代表接受蔡英文總統表揚，對集保結算所積極發展數位創新及永續金融理念表示肯定。

林丙輝表示，為促進金融創新，滿足投資人需求，集保e手掌握App提供多元金融資產整合查詢服務，投資人除查詢名下證券的庫存市值及交易明細，並可查詢於投信及基金銷售機構申購之境內外基金資產訊息，同時也可查看於16家金融機構的存款餘額及交易明細，實現款券合一的便利查詢服務。

自推出以來功能不斷升級，廣受投資人認同，迄今使用戶數已逾440萬戶，有近九成的新開戶股民在開戶時直接申請使用。

為配合金管會永續發展政策，提供投資人更多元便利之管道接收股務訊息，集保e手掌握App今年新增股務事務電子通知(eNotice)的串接申請、查詢及推播功能，投資人除可以電子郵件形式接收電子化股利通知書。

同時，可於集保e手掌握App查詢股利發放金額或股數。今年10月更新增提供投資人於開通集保e手掌握App時，可一併申請eNotice服務，目前約有77%用戶於開通時一併完成申請，減省大量紙本通知的寄發及股代作業成本，落實金融ESG永續發展。

因應數位金融的資產整合需求，集保結算所持續與更多金融機構洽商合作事宜，擴充銀行存款的連結家數，使投資人理財管理更為便利。現行集保e手掌握App已提供投資人一手掌握證券、基金、銀行存款及股務資訊，未來將持續拓展服務場景，讓投資人享有更多元、優質的數位服務。

集保結算所 股利

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