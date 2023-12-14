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中華信評：全球科技需求支撐 台灣2024年經濟成長3％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中華信評今日公布2024台灣信用展望：科技需求將決定復甦速度。記者陳儷方／攝影
中華信評今日公布2024台灣信用展望：科技需求將決定復甦速度。記者陳儷方／攝影

華信評今（14）日公布「2024年台灣信用展望：科技需求將決定復甦的速度」報告，台灣經濟成長將重回正軌，在科技業活動的支持下，2024年出口量可維持穩健成長，預估全年經濟成長率將從2023年的1.2％反彈至3％。不過，全球經濟是否硬著陸、中國經濟成長動能衰弱、成本上漲無法轉嫁、高利息負擔則是台灣企業面臨的主要風險。

中華信評信用分析師藍于涵表示，來自於終端產品的需求，讓科技業帶動台灣經濟成長，金融業也有穩健表現，但仍有不確定性，整體而言，台灣明年的經濟成長預估還是不錯的；全球對於AI、電動車，以及綠能產業的需求較高，金融業則與經濟成長程度相關，不論是銀行業還是證券業，明年成長動能都不錯，同時，在高利環境下，壽險業的經常性收益也會增加。

台灣企業明年也面臨一些主要風險，中華信評指出，美國聯準會與歐洲央行快速升息的滯後效應，導致全球經濟成長速度減緩，更保守的家計單位消費與企業投資活動恐大幅降低西方經濟體的需求；對台灣而言，平淡的全球貿易表現將影響出口與製造業活動。與此同時，中國經濟成長減緩以及中東衝突擴大恐澆熄企業與家庭的消費意願，中國大陸疲弱的經濟恐危及與大陸經濟聯繫密切的台灣。

台灣企業還可能面臨地緣政治、氣候變遷等結構性風險，中華信評表示，地緣政治緊張局勢加劇，恐打擊商業信心，使貿易與投資條件惡化；極端氣候與能源轉型可能危及供給穩定與導致成本上升。

2024 華信

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