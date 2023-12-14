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總統大選前後一個月 布局永續高息中小 ETF 掌握爆發力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股在選舉前後一個月普遍布有亮眼的表現。台股示意圖／本報系資料庫
台股在選舉前後一個月普遍布有亮眼的表現。台股示意圖／本報系資料庫

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，國內總統大選即將逼近，就歷史經驗來看，台股在選舉前後一個月普遍布有亮眼的表現。據統計，自1996年以來的七次總統大選，在選前一個月布局台股，上漲機率達71.4%，平均漲幅4.4%；選後一個月，台股上漲機率達85.7%，平均漲幅高達8.5%。分析師預期台股上市櫃企業明年獲利成長增溫，配合Fed貨幣政策趨向鴿派，台股在第1季前行情可樂觀看待，現在為投資台股的最佳時機，建議優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF。

黃鈺民指出，資金是台股上漲動能，近期熱錢湧入台股，隨著美國升息循環進入尾聲，明年下半年有機會將重啟降息，預期美元走弱下，資金湧向新興市場，外資去年賣超台股破兆，今年前十月持續賣超台股超過1,200億元。不過，隨著近期美股反彈，外資也開始反手回補，自11月13日買超台股超過1,700億元，是台股近期攻破17,000點大關的重要推手。由於進入傳統旺季及總統大選紅利加持，預期外資有機會持續回補台股。

黃鈺民表示，中小型股相較於大型股，因產業多元化，具分散風險效果，此外，中小型股股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度，據Bloomberg統計2020年9月30日至2023年9月30日，臺灣永續高息中小型指數回測波動度較大型股指標臺灣50指數及加權指數為低，布局永續高息中小ETF可望達到追漲抗波動雙重優勢。由於台股短線漲幅已大，預計未來震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF是絕佳的資產配置。

總統大選前後一個月 台股漲勢強勁( 資料來源：CMoney，1996-2020；台新投信整理)
總統大選前後一個月 台股漲勢強勁( 資料來源：CMoney，1996-2020；台新投信整理)

台股 布局 ETF

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