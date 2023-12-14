中菲電腦攜手台灣微軟 提升金融業上雲服務競爭力

金融三業資料上雲法規已在今年8月大鬆綁，包含銀行業、證期投信業與保險業，可將非核心系統、非敏感性資料放置於公有雲端服務平台，因應金融客戶開始有大量上雲需求，台灣金融產業主要系統整合及服務商中菲電腦股份有限公司（5403）（以下簡稱中菲電腦），與台灣微軟攜手導入微軟資安及合規解決方案，將電子郵件及主要作業移轉至Microsoft 365，不僅提升生產力與團隊協作力，同時也通過ISO 27001國際資安認證，能提供其金融客戶高品質、高效能、高安全性及合規的服務。

中菲電腦1981年成立迄今已42年，團隊包括250位軟體工程師，以及100位硬體維運工程師。擁有豐富的金融核心系統開發、維運、管理經驗，中菲電腦為多家銀行、保險、證券等金融機構提供軟體開發與硬體建置等專業服務，是金融產業重要的合作夥伴。隨著金管會金融上雲法規鬆綁，金融機構有更多的彈性和空間，利用雲端技術提升服務品質、降低成本、增加競爭力；然而，金融客戶上雲也將面臨包括如何確保資料安全、合規要求、維持客戶信任等挑戰和風險。

「金融上雲為產業帶來衝擊，但衝擊就是機會！」中菲電腦專業服務部協理簡世哲表示：「金融客戶開始從地端系統移轉到雲端，首先要共同面對的挑戰就包括資源的規劃、身份的確認、網路的設計、安全的防護、及法規與合規等，同時，因應金融客戶將資料儲存在雲端的資安疑慮，以及長期使用地端系統操作使得介面轉換不易，中菲電腦需要一套通過國際資安認證與合規的解決方案，微軟提供的金融相關解決方案便能夠滿足這樣的需求」。

中菲電腦導入的微軟資安與合規方案包括 Microsoft 365 以及 Microsoft Entra ID （之前名稱為Azure Active Directory），過程僅歷時一個月就完成佈署，有賴於中菲電腦對於微軟解決方案的熟悉度，以及公司內部採取部門種子教師的策略，亦即先培訓一批種子教師，再由種子教師帶領各部門進行系統的轉換，減少系統轉換時員工的適應不良與磨合時間。

「中菲電腦對於微軟系統的熟悉度、微軟本身從地端轉型到雲端的豐富經驗與技術能力，以及提供的混合雲架構，不但雲端與地端系統操作介面一致性，降低了系統移轉的操作門檻，而Microsoft 365通過ISO 27001國際資安認證及國際法規，更能夠提供合規的報表等，是中菲電腦選擇導入微軟資安及合規解決方案的首要考量。」中菲電腦副總經理胡淑嫻表示：「導入Microsoft 365及其資安與合規解決方案，除了像是Teams等各式生產力工具的強大協作與會議功能，大幅提高員工生產力，同時在資安方面，包括郵件的威脅防護、防釣魚軟體及垃圾郵件偵測等，也讓公司的資安防禦力全面提升」。

金融客戶自身上雲的同時，也會以資安評量計分卡 （Security Score Card） 來評估合作的上下游廠商是否亦符合相關資安與合規；通過ISO 27001國際資安認證，是中菲電腦為金融客戶提供上雲服務的必要條件，選擇微軟為策略夥伴，更加速了中菲電腦取得國際資安與合規的速度。此外，中菲電腦也因此省去了過去採用諸多第三方平台產品，改採用微軟一致性的管理介面，增加內部作業與控管上的便利性。

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒表示：「微軟致力於提供客戶能夠符合國際資安及合規的數位轉型解決方案，中菲電腦導入微軟資安與合規解決方案，不僅能夠提升企業生產力與資安防護能力，同時能夠確保其金融產業客戶資安上的要求，微軟將持續提供最先進的雲端平台與技術，賦能各產業在安全合規的基礎上實現創新與提升競爭力」。

金融上雲法規逐步鬆綁，能讓金融機構的資料共享更加便利，並藉由創新科技來協助提升營運效率以及競爭力，中菲電腦與微軟將持續攜手以合規要求，協助各家銀行啟動數位變革旅程，促進未來金融業創新服務發展。

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