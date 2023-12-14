高股息ETF 00915 持續稱王 報酬率先突破60%

美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增3.1%，表現符合市場預期下，帶動美股勁揚，台股跟著吃紅今（13）日小漲18.30點以17468.93點作收，台股ETF也隨之連漲4天，包含，凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）及富邦特選高股息30（00900）等高股息ETF亦連袂漲升4天，其中，凱基優選高股息今日收盤價再創新高，來到22.88元。

法人表示，觀察今年吸金第一寵兒的高股息ETF的績效冠軍-凱基優選高股息30(00915)今年以來含息報酬率一舉勇破60%大關來到60.56%，在眾多高股息ETF中率先解鎖成就。不僅如此，今年以來凱基優選高股息30(00915)在基金規模、受益人數表現上持續躍進，各成長3.23倍及2.61倍，經歷三次除息皆順利填息；法人進一步分析與提醒，在台股行情走揚之際，高股息ETF跟著水漲船高，投資人以ETF布局時，除衡量其配息高低，亦需要留意投資主題及其含息報酬率表現綜合評估。

台股漲勢連連帶動高股息ETF各有表現，凱基優選高股息30ETF(00915)基金經理人顏良宇認為，從總經面觀察，美國公布的11月CPI年增率3.1%，反映近期物價壓力減輕，預期聯準會將維持目前利率不變；受惠於美國商務部對中國銷售AI晶片態度相對軟化，激勵AI伺服器供應鏈近日表現，預期2024年AI伺服器族群仍會是科技股的投資主軸。

2023年以來，台灣科技股族群輪流表現，ETF需因應產業趨勢與景氣循環篩選選各因子個股進入投資組合，在今年尚未布局或是考慮領取年終加碼的投資人，不妨單筆分批布局具備股價成長機會與股息表現的台股ETF，關注配息表現的同時，建議仍要以投資總報酬率來衡量基金長期表現，為來年投資布局打穩基礎。 資料來源：CMoney；資料截止日期：2023/12/13。

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