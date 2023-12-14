高利率環境仍是市場共識 投資納入美元短票型基金更靈活

聯準會在12月會議維持基準利率在5.25-5.5%不變，但暗示2024年開啟降息週期。由於美國基準利率仍高於5%，持續推動資金流入美元貨幣型基金，彭博數據截至12月6日當周顯示，該類型基金的總資產已達5.9兆美元，今年來累積吸金1.16兆美元。而在明(2024)年可能降息但利率仍相較過去十多年來更高之際，資產組合納入美元貨幣型基金也將使投資更加靈活。

富蘭克林證券投顧表示，自2008年金融危機以來，美國利率長期都保持在很低的水準，也使美元短期票券型基金在那之後並不受市場青睞。利率一直到目前才在聯準會快速升息下回升到近22年來的高點，也讓美元短期票券型基金重獲市場關注。即使明年可望開始降息，但預計降息過程相對先前的升息週期將較為緩慢，短時間內不太可能大幅降息，利率水準仍較可能會比過去一段時間更高，這對投資人的啟示是，納入這類型基金將能使投資組合更具彈性，因為當股債市場發生震盪時，美元短期票券型基金將扮演避風港的角色，同時繼續收取穩定的利息收益，而當市場有利於股債時，投資人亦可轉向股債市場並參與市場行情，並在適時獲利了結後重回美元短期票券型基金坐享利息收益，因此可說美元短期票券型基金已成了高利率時代不可或缺且提高投資機動性的必備工具。

美元短期票券型基金投資標的包含美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、聯邦政府機構的貼現票據等優質貨幣市場工具，這類工具普遍在1年之內到期，甚至可能在幾週甚至幾個月之內就到期，故具有變現快速的特性，此外，持有標的的信用評等大多為A級以上，風險低，是市場公認安全且可靠的投資工具。

富蘭克林證券投顧分析，隨市場預期聯準會將結束升息週期並可望在明年開始降息，美國10年公債殖利率近期變化劇烈，從10月19日的4.99%高點一路下滑至昨(13)日的4.02%，幾乎下滑了1個百分點，但在同一時間，美國短天期利率變化有限，目前仍保持在5%之上的水準，長短天期利差再次擴大也使美元短期票券工具仍具有利率優勢。即使未來聯準會開始降息，緩步降息仍是較可能的情境，美國繼續處於高利率環境仍是目前市場的共識。而在此一更長時間高利率(Higher for Longer)的環境下，美元短期票券型基金除了繼續發揮其收取利息收益的功能外，還可與股債工具組成「投資金三角」，讓投資更靈活。 美國10年公債殖利率見高以來利率變化。資料來源：彭博社

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