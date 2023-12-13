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以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

「問責制度」起源是這1家理專A錢案 下一階段評估修法

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為何金管會要引入「問責制度」？事實上，「問責制度」的監理概念，是起因於2020年的一家民營銀行的理專A錢案，當時除懲處銀行，也同時停職了該銀行兩位副總（高階經理人），當時金管會就拋出將參考歐美國家，建立責任地圖的強化監理措施。

金管會認為，當銀行發生重大違失時，也需同時究責失職之人，一旦建立了責任地圖後，可讓該負責的人明確化，當要究責時，就可以立即找到相對應、該負責的人。

此舉對銀行來說，高階管理人責任範圍劃分更明確，有助提升銀行建置以責任為基礎的公司治理架構；對金管會而言，當發生重大違失案時，不需等到該銀行呈報問責主管、問責方式，可提前掌握，提升監理效率。

目前包括英國、新加坡、香港、澳洲等均有建立問責制度，最早是英國在2016年實施《高階管理人員制度》即由各金融機構依內部不同職務功能，分配責任給擔任具控制權限的高階管理人，並出具及更新責任地圖，確保在不當行為發生後，做為問責的基礎。

據了解，金管會考量「責任地圖」牽涉範圍太大，先由銀行公會以自律規範方式先行、待各銀行建立問責制度化後，下一階段金管會在評估納入法規的可行性。

金管會 英國

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