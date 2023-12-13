一卡通、悠遊卡紛紛布局 搶攻碳盤查商機
國內兩大交通電子票證一卡通、悠遊卡鎖定淨零減碳議題，悠遊卡自行開發「電子票證溫室氣體盤查管理系統」、一卡通則與永訊智庫合作，均開始布局溫室氣體範疇三盤查商機，協助國內公司完善企業永續報告書。
業者分析，統計範疇三最大難點在於如何將碳盤查結果「歸戶」，提供足夠資料以佐證該筆減碳成果是來自公司員工，以便將其納入各企業的企業永續報告書。
悠遊卡自行開發「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，並通過英國標準協會（BIS）認證，悠遊卡董事長林志盈表示，為了讓這套系統更具公信力，因此積極推動第三方認證，並請到 BSI 評估系統整體架構及後續執行內容，協助確認各類運輸活動數據蒐集與量化方法，以及選定合適的排放係數等，以符合ISO 14064的查核標準規範。
悠遊卡補充，交通旅程碳足跡長期以來都難以計算，而透過這套系統，使用者只要結合悠遊卡，就可以計算出卡片搭乘不同運具的減碳數據，今年推出的「員工通勤碳排放統計數據服務」，也是系統的應用之一。透過企業綁定員工證與悠遊卡，協助企業完成員工通勤、差旅的溫室氣體盤查，並用以撰寫企業永續報告書。
一卡通則攜手 Sustaihub 永訊智庫，透過一卡通與企業合作的差勤卡服務方案，將協助企業所蒐集到的員工通勤的碳排及減碳數據，與永訊智庫的 ESG 系統服務相結合，讓企業在撰寫 ESG 報告書時能夠省時省力，助攻企業永續治理。
一卡通公司董事長廖泰翔表示，在全球 ESG 浪潮下，除了需要企業與員工共同努力外，更需要 ESG 數據盤查及更有效率的 ESG 的治理工具助攻，一卡通透過豐富的支付數據資源，可成政府或企業數位治理的最佳 FinTech 合作夥伴。
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