金管會攜手金融總會 舉辦綠色金融科技成果發表會

金管會今日和金融總會共同舉辦「2023綠色金融科技」成果發表會，在金融科技創新園區部分，金管會表示，今年已輔導進駐的新創團隊善用聯合實證及企業實驗室等資源，投入ESG主題的應用與開發，其中聯合實證部分，已由中華徵信所、優樂地永續服務公司、玉山銀行、新光銀行、華南銀行、大眾投控及華碩電腦發表「科技製造業供應鏈綠色金融暨永續行動指標」。

在企業實驗室方面，則由上海商銀及市民永續公司分享「企業永續與綠色生活合作」專案，在大學生活圈推廣自備容器的綠色消費，消費者上傳綠色消費發票至「全民碳集」網站，可累積碳權並獲得上海商銀提供的獎勵金，透過實質獎勵肯定消費者的綠色友善消費行為，創造減碳、減廢的綠色效益。

金管會表示，綠色金融及金融科技是近年積極推動的重要金融政策，且金融科技業者在助力綠色金融上具有很大的潛力，因此「綠色金融行動方案3.0」推動措施之一就是辦理「綠色金融科技」主題式推廣活動，今年推出的項目包括國際座談、國內外創新競賽、實證活動等，並獲致豐碩成果。

在國際競賽部分，金管會輔導新光金控參加全球金融創新聯盟(GFIN)「防範漂綠監理科技黑客松」(Greenwashing TechSprint)，以「防範漂綠精靈」(Anti-Greenwashing Genie)方案榮獲環球漫遊獎(The Globe Trotter)。

國內競賽部分，今年國內所舉辦的綠色金融科技創新競賽包含金融科技創新園區的「數位沙盒技術實證創新競賽」及由第一金控擔任召集人之金融業淨零推動工作平台—國內外推廣工作群的「永續金融與淨零創新影響力提案競賽」。獲獎團隊分享推動綠色金融科技及永續淨零的解決方案，例如全盈支付分享「綠色永續行為帳戶」、安富財經科技分享「房市風險守門員」、臺北商業大學分享「e碳究淨&大減碳時貸」及世新大學與臺北商業大學合作推出的「節碳在即，縮時完成」。

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