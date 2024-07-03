整理包／日幣7月3日正式改版換新鈔 台灣何時可兌領、舊鈔還能用？重點一次看
手上留有日幣紙鈔、或是今年準備赴日正準備換鈔的朋友注意了！日本時隔20年，於今(2024)年7月3日正式發行面額分別為一千圓、五千圓和一萬圓的新鈔。究竟新鈔長得怎樣、又有哪些特色？近期日幣升貶也令投資人關注。對此，《經濟日報》整理相關重點供讀者參考。
日圓匯率再創新低...除了大批外國遊客湧入之外...還給日本帶來這些負面影響...
日幣新版鈔票7月3日起正式上路，而台灣的銀行何時可以換到新鈔呢？兆豐銀率先表示，總行最快7月8日就會進貨，至於，何時可以兌領目前尚未公布明確時間。此外，臺銀指出，目前暫無具體時程與數量，仍待日本央行釋出、外幣現鈔供應商，取得狀況而定。其他銀行則多表示，目前尚未有明定的引進時間，若想在台換到新鈔，還得要再等等。
根據規劃新鈔由日銀（央行）發行，製造則由國立印刷局負責，於2022年6月開始印製，並在同年9月印製完成。日銀先前確定並宣布，新版鈔票將於今年7月3日正式發行上路。（新版500圓硬幣已在市面流通）
這次改版面額分別為日幣一千圓、五千圓和一萬圓，其中，人物肖像部分，一萬圓從有「日本近代教育之父」之稱的福澤諭吉，變為號稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一，這也是一萬圓日幣相隔40年（1984年）後更換人物。
此外，五千圓則是從小說家樋口一葉，更改為津田塾大學創辦人津田梅子；至於一千圓是細菌學家野口英世，更換為人稱「日本近代醫學之父」的北里柴三郎。
新鈔人像易主 他們是誰？
澀澤榮一
1840年3月16日—1931年11月11日
出生江戶時代末期的富裕農家，從小就非常有商業頭腦，曾在在江戶幕府第15代將軍德川慶喜身邊做事，還曾以幕臣身份前往巴黎考察萬國博覽會。明治維新之後，投入新政府，負責調查西方的貨幣與銀行制度。33歲後離開官場，隨後一手打造了第一國立銀行（今瑞穗銀行）、王子製紙（日本最大造紙公司）、東京海上保險（今東京海上日動火災保險）、東京股票交易所（現為東京證券交易所）等500多家公司，外界稱其為「日本資本主義之父」。
津田梅子
1864年12月31日—1929年8月16日
津田梅子自小就隨父親出國，在美國接受教育的她，先後學習了英文、拉丁文、法文等語言，學成歸國後，在伊藤博文的推薦下成為貴族女子學校（華族女學校）的教師。1900年津田梅子在東京麹町建立女子英語學塾（現為津田塾大學），已自身學習為範本，目標是教育出「全能型女性」（All-round women），希望透過教育提升女性的地位，因此津田梅子被視為日本的女子專門教育先驅。
北里柴三郎
1853年1月29日—1931年6月13日
北里柴三郎是許多重要機構的創始人，包括私立傳染病研究所（現東京大學醫科學研究所）、土筆岡養生園（現北里大學北里研究所醫院）、私立北里研究所（現學校法人北里研究所）。此外也是北里大學校祖、慶應義塾大學醫學科（現慶應義塾大學醫學部）創始人兼初代科長、慶應義塾大學醫院初代院長、日本醫師會創始人兼初代會長。不僅如此，1889年，與埃米爾·阿道夫·馮·貝林一起在世界上最先成功培養破傷風菌。1890年，在世界上首次發現血清療法，開發出對紫藤毒素和破傷風毒素的抗血清。是日本醫學界著名人物，也是醫學史上舉足輕重的一號人物。
許多人一定會好奇為何日銀要不斷地換鈔？對此，最核心的答案就是「防偽」，若貨幣始終如一，防偽技術沒有定時更新，無疑是給了不肖人士一個很大的機會。舉日本為例，每隔20年進行一次大換鈔，加上防偽技術不斷升級，甚至有人戲稱「日本無假幣」。
新版日幣吸睛
會說日幣難造假並非口說無憑，日銀羅列新鈔設計特點，自紙鈔本身開始，就是透過印刷技術，加上各種防偽標示，摸起來的觸感也略帶粗糙，此外，新版日幣鈔票面積、字體也加大，還有特殊珠光墨與夜視效果，非常的有特色（很難做)。
另外，日銀這次的新版紙鈔可說是突破框架，特意在人物肖像部分以全息圖方式表現，呈現立體感的旋轉肖像，日銀稱這是世界上首次在紙幣上採用這種方式，肖像以外的設計也會根據視角而變化，一瞬間會有鈔票人物動起來的錯覺。
發行新鈔可刺激經濟
想不到吧？發行新版日幣不但可以減少假幣流入市面的風險，還可以促進經濟，根據《日本經濟新聞》指出，現在多數的日幣因為政府相關政策關係，連帶造成低利率，所以，都安靜的躺在家中保險箱裡，今年新幣發行前至發行後至少一年，屆時大量持有舊鈔不但不合時宜，被拒收的情況也會越來越多，短時間內將會有一筆資金離開手中流入市場，讓日本的「壓箱底現金」投入市場消費。
重點來了，許多讀者一定好奇，今年新鈔發行後，舊鈔還可以用嗎？答案是「可以！」，日銀給大家的解答是，不會因為新鈔發行而禁止舊鈔繼續在市面流通，而是會以逐步回收的方式去進行，就算今天手上留有40年前的日幣依然可以使用，但是，老闆、闆娘不一定會收而已。
為了以防有拒收的情形發生，不管是手上留有舊鈔短期不會去日本，或是正規畫今年暑假期間前往的讀者，依然還是「建議」在新鈔發行後，更換成新鈔。至於，哪裡可以兌換呢？不妨可以透過下列方式換鈔
銀行臨櫃兌換
機場臨櫃兌換
線上結帳
線上換匯
外幣提款機
日本2024／07／03開放，台灣的銀行還要等後續消息確認。
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