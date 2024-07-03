整理包／日幣7月3日正式改版換新鈔 台灣何時可兌領、舊鈔還能用？重點一次看

手上留有日幣紙鈔、或是今年準備赴日正準備換鈔的朋友注意了！日本時隔20年，於今(2024)年7月3日正式發行面額分別為一千圓、五千圓和一萬圓的新鈔。究竟新鈔長得怎樣、又有哪些特色？近期日幣升貶也令投資人關注。對此，《經濟日報》整理相關重點供讀者參考。

日幣新版鈔票7月3日起正式上路，而台灣的銀行何時可以換到新鈔呢？兆豐銀率先表示，總行最快7月8日就會進貨，至於，何時可以兌領目前尚未公布明確時間。此外，臺銀指出，目前暫無具體時程與數量，仍待日本央行釋出、外幣現鈔供應商，取得狀況而定。其他銀行則多表示，目前尚未有明定的引進時間，若想在台換到新鈔，還得要再等等。

根據規劃新鈔由日銀（央行）發行，製造則由國立印刷局負責，於2022年6月開始印製，並在同年9月印製完成。日銀先前確定並宣布，新版鈔票將於今年7月3日正式發行上路。（新版500圓硬幣已在市面流通）

這次改版面額分別為日幣一千圓、五千圓和一萬圓，其中，人物肖像部分，一萬圓從有「日本近代教育之父」之稱的福澤諭吉，變為號稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一，這也是一萬圓日幣相隔40年（1984年）後更換人物。

此外，五千圓則是從小說家樋口一葉，更改為津田塾大學創辦人津田梅子；至於一千圓是細菌學家野口英世，更換為人稱「日本近代醫學之父」的北里柴三郎。

新版萬圓正面從有日本近代教育之父之稱的福澤諭吉，變為號稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一（Shibusawa Eiichi），背面則是辰野金吾所設計的東京車站（丸之內車站）。 圖／日銀提供 新版五千圓正面從小說家樋口一葉，更改為「日本女子教育先驅者」津田梅子（Tsuda Umeko），背面則是紫藤花。 圖／日銀提供 新版一千圓正面從細菌學家野口英世，更換為人稱「日本近代醫學之父」的北里柴三郎。背面則是日本浮世繪畫家葛飾北齋的著名木版畫「富嶽三十六景」系列的「神奈川沖浪裏」。 圖／日銀提供

新鈔人像易主 他們是誰？

澀澤榮一

1840年3月16日—1931年11月11日

出生江戶時代末期的富裕農家，從小就非常有商業頭腦，曾在在江戶幕府第15代將軍德川慶喜身邊做事，還曾以幕臣身份前往巴黎考察萬國博覽會。明治維新之後，投入新政府，負責調查西方的貨幣與銀行制度。33歲後離開官場，隨後一手打造了第一國立銀行（今瑞穗銀行）、王子製紙（日本最大造紙公司）、東京海上保險（今東京海上日動火災保險）、東京股票交易所（現為東京證券交易所）等500多家公司，外界稱其為「日本資本主義之父」。

津田梅子

1864年12月31日—1929年8月16日

津田梅子自小就隨父親出國，在美國接受教育的她，先後學習了英文、拉丁文、法文等語言，學成歸國後，在伊藤博文的推薦下成為貴族女子學校（華族女學校）的教師。1900年津田梅子在東京麹町建立女子英語學塾（現為津田塾大學），已自身學習為範本，目標是教育出「全能型女性」（All-round women），希望透過教育提升女性的地位，因此津田梅子被視為日本的女子專門教育先驅。

北里柴三郎

1853年1月29日—1931年6月13日

北里柴三郎是許多重要機構的創始人，包括私立傳染病研究所（現東京大學醫科學研究所）、土筆岡養生園（現北里大學北里研究所醫院）、私立北里研究所（現學校法人北里研究所）。此外也是北里大學校祖、慶應義塾大學醫學科（現慶應義塾大學醫學部）創始人兼初代科長、慶應義塾大學醫院初代院長、日本醫師會創始人兼初代會長。不僅如此，1889年，與埃米爾·阿道夫·馮·貝林一起在世界上最先成功培養破傷風菌。1890年，在世界上首次發現血清療法，開發出對紫藤毒素和破傷風毒素的抗血清。是日本醫學界著名人物，也是醫學史上舉足輕重的一號人物。