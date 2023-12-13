開發金連四年入選道瓊永續指數成分股 兩項評比獲滿分

2023年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）公布，中華開發金控（2883）連續四年入選道瓊永續指數成分股，同時第四年列入道瓊世界指數（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）雙指數。

本次評比中，開發金控在兩項評選項目中獲得滿分，其中環境面向表現名列全台第一、全球第二，總體分數於所屬的保險產業類中名列全台第二、全球第三。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數是全球第一個企業永續評比指標，同時是國際最具公信力的企業永續評比權威。2023年度企業永續評鑑，全球共有上萬家企業參與，本次評比中，開發金控在「透明報導」、「客戶關係管理」等兩大評比項目取得滿分，「氣候策略」項目取得99分的高分，其中環境面向更領先同業，獲得全台第一的卓越表現。

開發金控總經理龐德明表示， 開發金控致力實踐2045年全資產組合淨零碳排，結合五大永續發展策略（擘劃永續治理、智慧永續金融、菁英永續人才、低碳永續環境、共創永續社會），逐步朝向國際化的永續領導金融機構邁進。

本次評比獲得第一的環境面向，開發金控從自身營運做起，預計2024年達成總部大樓碳中和，並自2022年起，每年採購500萬度綠電，逐步提高綠電使用率，第二階段綠電規劃已於今年完成，逐步降低企業自身營運對環境的衝擊。

開發金控同時攜手子公司發揮金融影響力推動低碳轉型，截至2023年第三季，中國人壽國外綠色債券及永續債券投資金額達336億元；凱基銀行領先業界，攜手NPO參與綠色存款，打造公益永續生態圈，存款餘額已逾6億元。

凱基證券ESG及環保綠能相關承銷及股權籌資金額達905億元，更較同期成長29%；中華開發資本在綠能相關投資金額達28億元，亦較去年底成長7.2%。

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