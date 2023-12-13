快訊

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

你唸對了嗎？草莓台語不是「刺波」！文化部揭正確讀音

近一年台股基金重獲青睞 統一投信規模增胖262.65億居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一年台股基金規模增加最多五大投信(資料來源：投信投顧公會，統計至2023/10/31。)
近一年台股基金規模增加最多五大投信(資料來源：投信投顧公會，統計至2023/10/31。)

近年台股行情熱絡，推動全體投信台股基金規模增加1,217.11億至4293.39億，增幅近4成，基金規模成長來自於績效優異及加上買盤挹注。規模增加最多的基金公司為統一投信，近一年台股基金規模增胖262.65億，增幅逾85%。尤其是今年9月成立的統一台灣高息優選基金，募集時就為統一投信帶來逾百億的資金流入。這檔台股高息基金囊括投資人最想要的兩大特色，包括高成長及高股息，還同時提供累積型及月配息級別，獲得穩健型及領息族熱烈喜愛。

在投信基金市場上，僅有少數台股基金規模能夠達到百億等級，但統一投信老牌台股基金中，就有不只一檔規模逾百億的旗艦基金。截至11月底，統一黑馬及奔騰基金，規模分別達到145.14及119.18億。類百億等級的則有統一大滿貫基金，規模達99.37億。若以近2年數據來看，受到去年台股空頭影響，基金淨值下跌，股市投資氣氛低迷，全體投信台股基金近兩年規模僅成長443.5億，增幅約一成，且超過半數的規模成長是由統一投信貢獻。

統一投信近兩年規模成長達250.42億，增幅近八成。10月底統一投信台股基金規模達到566.04億，也是台股基金規模第三大投信。

近期統一投信推出全系列基金定期定額及日日扣免手續費優惠活動，活動到明年2月底截止，只要在優惠期間申購扣款全系列基金，皆享該筆扣款基金終身0手續費。台股基金投資人可以利用穩健的統一台灣高息優選基金累積型級別，搭配爆發力強勁的旗艦基金，包括統一黑馬及奔騰基金，在追求超額報酬的同時，降低投資組合波動。若想要每月有額外現金流的投資人，還可以選擇統一台灣高息優選基金的月配息級別，達成月月加薪的目標。

台股

延伸閱讀

有兼顧00929和00919特點的ETF？ 專家：還真的有…這檔叫00934！

AI族群走揚 台股早盤漲逾30點

外資連三買台股拉尾盤…股王世芯再創新高價

強勢ETF+高息台股基金聰明配 累積財富攻守俱佳

相關新聞

22家卡友看這邊！信用卡被盜刷怎辦？ 銀行出招「4大通知機制」

現下詐騙橫行，盜刷案件層出不窮，詐團、駭客手法令人防不勝防，讓民眾連消費刷卡都頗為擔憂。

開發金連四年入選道瓊永續指數成分股 兩項評比獲滿分

2023年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）公布，中華開發金控（2...

新台幣午盤貶1.1分 暫收31.52元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.52元，貶1.1分，成交金額5.2億美元

聯準會轉向？國泰投顧：2024年債市三大機會

被譽為「全球資產定價之錨」的美國10年期公債殖利率，在10月底突破5%後一路滑落，11月底下滑至4.326%，已經創下2...

降息前鎖高利 銀行發大户專屬美元債配息達9%

美國升息循環可望告終，市場預期明年可能反轉降息，搶在降息之前有大型銀行針對高資產財管大戶，量身訂做高收益率的美元計價金融...

債券ETF兩優勢 現階段最有價值美元資產之一

美銀11月全球經理人調查顯示，高達76%經理人認為聯準會「已完成升息工作」，看好未來美國通膨增速持續下滑，全球經理人開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。