債券ETF兩優勢 現階段最有價值美元資產之一

美銀11月全球經理人調查顯示，高達76%經理人認為聯準會「已完成升息工作」，看好未來美國通膨增速持續下滑，全球經理人開始加碼債券比例，並超過54%經理人看好債券2024年表現，債券買氣熱潮湧現，元大美債20年（00679B）今年受益人數成長逾三倍，債券ETF成為投資人存股標配。從息收、資本利得空間、稅制優勢等各角度，債券都具備非常明確的配置重要性。

近期國外機構針對債券釋放正面訊息，10月份華爾街知名對沖基金經理人艾克曼(Bill Ackman)公開表示回補債券空單；11月美銀全球經理人調查亦顯示，全球經理人加碼債券淨比例已來到金融海嘯以來最高。國內債券ETF在高債息及潛在資本利得空間吸引下，投資人也顯著增加債券ETF配置，今年以來規模最大美債ETF元大美債20年(00679B) ，受益人數增加342.5%；規模最大投資級債ETF元大AAA至A公司債(00751B)，受益人數增加627%。

元大投信指出，債券ETF受歡迎原因來自於只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利會隨當年企業經營結果而有變化，同時美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，而投資等級債信評約僅次於美國政府所發行的美國公債，能提供較美國公債更好的收益性。

目前交易熱度高的長天期美債、投資級債ETF，配置價值除了高債息，更具備一、持有美元現金的投資人，在評估債券ETF債息水準的同時，可留意若降息預期引導美債殖利率下滑、美元指數走弱，長天期債券相對於單純持有美元現金更有資本利得空間，可望平緩匯率影響；二、債券配息計入海外所得，適用個人最低稅負制，於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於海外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

元大投信提醒，投資人參加ETF配息時，應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

元大美債ETF產品為新台幣計價，投資美元計價標的，投資時須留意淨值受新台幣兌美元匯率影響程度。投資人經由次級市場買賣ETF時，當下市價可能不同於即時估計淨值，於交易前宜留意ETF折溢價狀況及其商品特性，並請審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度。

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