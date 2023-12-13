安聯投信：2024投資關鍵字 多元、創新、品質

2024年全球市場有望在分歧環境中重回成長軌道，去全球化、數位化、人口老化與去碳化等結構性現象所帶動的主題式投資機會，料將成為牽動市場走向的關鍵力。安聯環球投資全球股票投資總監Virginie Maisonneuve表示，全球市場正在結構性與循環性的十字路口，許多顛覆式創新機會孕育而生。市場波動提供投資人布局機會，多元策略與聚焦品質則是關鍵。

Virginie Maisonneuve表示，儘管全球主要國家的利率、財政政策與經濟前景仍存有不確定性；但隨著全球利率趨於平穩，在新的結構與投資環境下，可聚焦具顛覆式創新的主題式投資機會，從經濟成長與韌性、結構性與循環性，以及中國大陸的新、舊機會中，找到新的投資亮點。

另考量到不同產業、資產類別與經濟體之間存有不同的機會點，Virginie Maisonneuve建議投資人宜採取多元投資風格，以金字塔思維建構股票組合：以高度多元化、波動度策略為導向作為金字塔底部基礎，配置最多資金，以期在市場波動時維持投資組合的穩定性；然後再以聚焦高品質股，仍能有效抵禦高利率環境下的各種壓力，創造穩定優質回報；最後則是配置具有長線成長力、高信念的主題投資作為金字塔塔頂資產，例如AI人工智慧、網路安全、能源轉型與水資源等主題。

Maisonneuve表示，2024年全球股市將受到幾個主要主題影響。其中包括經濟前景與利率政策不同步對全球不同市場與經濟體所帶來各自不同程度的影響；另一方面，地緣政治與氣候轉型等週期性和結構性趨勢也相互作用，推升新的主題成長。

展望2024年，Maisonneuve認為，美國、歐元區和中國都將面臨不同宏觀經濟前景、且各自在成長、逆風環境，與新、舊產業市場中，迎接挑戰與機會。在美國部分，觀察就業數據和採購經理人指數PMI，其經濟前景看起來相對有彈性；中國經濟疲軟，但可能正處於一個重要十字路口；歐元區則要面對強勁服務業與疲軟製造業間的分歧來到歷史新高，以及核心通膨壓力。

就投資機會上，Maisonneuve表示，在全球經濟面貌、政策走向都出現分化、分歧的局面下，2024年關鍵主題也隨之浮現。如何用跳脫市場與產業框架、以顛覆式角度掌握投資主題趨勢，至關重要。其中，在中國方面，儘管政治或經濟不確性仍將為市場帶來波動，但預期包括科技、金融科技、金融服務、健康科技和綠色經濟等新經濟都有機會成為經濟新動能。

其次，數位達爾文主義也帶動結構性的創新機會。Maisonneuve表示，AI、硬體與軟體帶來顛覆式創新；當全球多數人都在透過數位形式連結，顛覆式創新可望以迅雷不及掩耳的速度橫掃全球，打破原有市場與產業的框架，發展出新的機會，長期結構性的轉變可望成為主流。

Maisonneuve不但看好AI前景，隨著雲端應用、AI發展，網路安全也更受企業重視。根據安聯環球投資研究指出，去全球化正迅速發生。地緣政治的變化不僅影響供應鏈的運作方式，更受到另一個積極驅動因素-數位化。

以資安趨勢為例，在經歷疫情洗禮後，全球資安大趨勢正在啟動；根據研究顯示，網路資安正處於S曲線前段，一方面受惠全球意識及長期需求提高，加上全球聯網、生活常態等所帶來的轉型需求增溫，現階段正逐步往長線成長的賽道前進。

根據IDC預估，2025年全球近50%資料將儲存於公共雲端環境，預計2025年全球將有超過500億台裝置連接在一起；另一方面，雲端帶來更多獲利機會，根據估計網絡安全占公司科技預算有機會達到7-10%。

第三，氣候變遷主題重要性升溫。Maisonneuve表示，氣候變遷加速，以及烏俄戰爭驅動能源獨立化等，都在加速化轉型，包括糧食安全、生物多樣性、淨零碳排等都將成為國安級議題；此外，針對乾淨能源生產、高效率能源存放與永續能源消費提出解方的企業，勢將重新成為市場焦點，顯示全球的去碳化經濟趨勢仍在持續。

第四，供應鏈重組推動創新革命，亦提供新焦點。Maisonneuve表示，全球貿易秩序的變化雖然對企業營運方向造成一定程度的影響，但具韌性的企業也正透過重組供應鏈與投資新技術方式來應對風險。隨著機器人的成本變得比較相宜，將生產外包給其他國家的成本優勢縮小，將生產轉移到公司顧客所在地則變得相對容易和便宜。在這樣的改變下，投資人可望在機器人、資料庫、農業科技與自動化等支撐供應鏈革命的產業中，找到新的機會。

此外，還有人口結構問題。雖然全球人口仍在增加，但人口也正在老化，進而催生許多創新產業需求。

總的來說，Maisonneuve認為，儘管全球市場仍將被通膨、利率政策與經濟前景等關鍵議題，所左右，但隨著去全球化、 數位化 、 人口老化 、 去碳化這四大結構性轉變的發生，勢將帶動有望跳脫這些關鍵議題的主題式投資機會；對於著眼長遠機會的投資人，建議可以多元策略，長期關注這幾大趨勢發展後市對包括原物料需求、城市化程度提升等的發展進度與影響。 2024全球市場的變數與機會（資料來源：安聯投信）

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