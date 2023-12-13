2023《Asiamoney》券商票選出爐 國泰證券破紀錄獲11獎

國泰證券專業與服務持續獲得國際肯定，亞洲權威財經雜誌《Asiamoney》揭曉最新的「2023年券商票選結果」，國泰證券在零售經紀及機構法人部分橫掃11座獎項，創下近年最佳成績，更成功拿下最大獎「台灣最佳零售經紀商」 ，這也是國泰證券連續四年榮獲該獎項。國泰證券總經理周冠成表示，「國泰證券期許成為投資人的最佳幫手，我們專注聆聽客戶需求，堅持以解決投資旅程上急待滿足的痛點為重要的數位服務宗旨，至今，在台股經紀與複委託交易業務有亮眼表現，皆來自於團隊不斷為客戶設想，創造全新數位投資體驗，並將創新的金融服務價值帶給廣大投資人。國泰證券實踐對客戶的服務承諾，將持續以客戶需求為出發點，邁向企業、社會與客戶全面永續發展的目標前進努力。」

由於將客戶需求視為最重要的企業服務理念，積極貫徹普惠金融服務，「台灣最佳零售經紀商」獎項推出至今，國泰證券年年皆獲得終端投資人最高票數支持。國泰證券也秉持以客戶需求為中心的服務理念，深耕數位創新服務。在遴選面向當中，於「網路平台使用」打造「國泰證券App：一站式數位投資平台」，針對使用痛點持續優化，如「定期投資專區」將台美股商品有效整合，讓客戶無須在各個App之間跳接，使用起來更加直覺流暢；同時，為協助客戶有效提升「交易執行速度」，首創「台股定期定額智慧加減碼」服務，以自動化且靈活的數研技術提高投資效率；「客戶服務」方面，國泰證券也持續精進不遺餘力。為提供投資人便利、彈性的投資服務，國泰證券首創「無縫接軌國際市場」服務，只要美國市場正常營業，小額債券交易就持續不中斷。由於各項為客戶著想的突破性、創新數位服務，至今帶動眾多小額投資人有紀律的打造屬於自己的財富一桶金，根據證交所統計，國泰證券目前於國內台股定期定額市占率已正式突破4成，顯示深獲投資人信任與青睞。

國泰證券零售經紀業務上擁抱創新力，更以專業、全方位金融服務內容成為機構法人客戶的最堅強後盾，不僅定期舉辦投資論壇、法人說明會，並且全力輔導志同道合的潛力新秀進入資本市場，提供風險管理、資產配置以及全球投資市場分析等服務。截至2023年10月，國泰證券複委託市占率超過2成，創下連續八年複委託龍頭紀錄。此外，ESG蔚為國際投資趨勢下，國泰證券更走在市場領先道路，恪守「永續券商」之理念，持續協助客戶參與綠色資本市場，展現券商企業社會永續責任。在《Asiamoney》「機構法人」票選部分，經歷多達近3000家、涵蓋亞洲、歐洲及北美國際機構法人的首席投資官、基金經理人及投資分析師投票後，國泰證券於2023年一口氣拿下7大獎項，除了維持「最佳本土券商、最佳銷售服務、最佳企業訪問、最佳交易執行」的殊榮，也將「最佳研究團隊、最佳企業轉型、最佳ESG研究」的獎項新添入袋。

展望未來，國泰證券致力於以洞察全球產業脈動，積極解決投資旅程上各項痛點，並持續朝向提供一般投資人與機構法人完整與多元數位投資商品平台而努力不懈。