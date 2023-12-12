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台新創投宣布減資25%、銷除2.36億股 主因為做財務規劃
台新金控（2887）今（12）日晚間代子公司台新創投公告董事會決議通過辦理減資案，減資比率為25.6%，減資後實收資本額為68.4億元，辦理減資主因為做財務規劃。
台新創投今日召開董事會，並代行股東會決議通過辦理現金減資，退還股款予股東，減資金額為新台幣23.56億元，銷除股份2.36億股，減資比率為25.6182%，減資後實收資本額為68.4億元。
台新創投表示，為財務規劃，辦理現金減資，本次減資案俟報奉主管機關核准後方始生效。減資基準日授權董事長決定。
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