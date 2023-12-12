快訊

何潤東車禍700多萬瑪莎拉蒂跑車半毀 晚間親露面這樣說

李千娜挺5月孕肚產檢 突收「1報告」崩潰哭了

彰化里長揪團赴大陸旅遊涉反滲透聲押 法院裁定無保請回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新創投宣布減資25%、銷除2.36億股 主因為做財務規劃

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控（2887）今（12）日晚間代子公司台新創投公告董事會決議通過辦理減資案，減資比率為25.6%，減資後實收資本額為68.4億元，辦理減資主因為做財務規劃。台新金控／提供
台新金控（2887）今（12）日晚間代子公司台新創投公告董事會決議通過辦理減資案，減資比率為25.6%，減資後實收資本額為68.4億元，辦理減資主因為做財務規劃。台新金控／提供

台新金控（2887）今（12）日晚間代子公司台新創投公告董事會決議通過辦理減資案，減資比率為25.6%，減資後實收資本額為68.4億元，辦理減資主因為做財務規劃。

台新創投今日召開董事會，並代行股東會決議通過辦理現金減資，退還股款予股東，減資金額為新台幣23.56億元，銷除股份2.36億股，減資比率為25.6182%，減資後實收資本額為68.4億元。

台新創投表示，為財務規劃，辦理現金減資，本次減資案俟報奉主管機關核准後方始生效。減資基準日授權董事長決定。

減資 台新金控 創投

延伸閱讀

年終大放送 各家投信推手續費優惠活動

瓦城11月營收年增7% 擴大展店

中信金、國泰金、台新金…吃下你免經過董事會同意！「敵意併購」需擁有4點

最牛一輪／華城利多 台新36搶鏡

相關新聞

台新金深耕服務文化20年 吳東亮親自表揚年度楷模

台新金控（2887）為獎勵在工作中展現高度服務熱誠的績優員工，昨(11)日盛大舉辦「2023年台新金控服務楷模」頒獎典禮...

抓肥貓董事 金控旗下子公司卻「漏了一角」？

配合上市櫃公司擴大抓肥貓董事，金管會也將上市櫃金融業一併納入，但僅限「上市櫃」，等於金控旗下子公司，如子銀行、子保險和子...

讓法規與時俱進 金管會3年半下架逾8千則舊函令

為讓法規與時俱進，金管會針對金管會成立前的業管法規進行檢討，歷時近3年半時間，金管會共下架8550則函令，後續將針對金管...

台新創投宣布減資25%、銷除2.36億股 主因為做財務規劃

台新金控（2887）今（12）日晚間代子公司台新創投公告董事會決議通過辦理減資案，減資比率為25.6%，減資後實收資本額...

因應COP28 金管會盤點三大金融措施

金管會今天指出，對於COP28在金融領域的議題，已盤點了三大綠色金融相關政策，目前推動之措施已與國際趨勢一致，尤其我國「...

臺灣企銀連續3年勇奪玉山獎全國首獎 榮獲總統接見表揚

臺灣企銀（2834）數位金融創新連續三年創佳績，今(2023)年於國內最具標竿性的國家品牌玉山獎囊括10項獎座，其中更以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。