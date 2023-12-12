快訊

挨轟來鬧的…上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

臺灣企銀連續3年勇奪玉山獎全國首獎 榮獲總統接見表揚

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀三連霸勇奪玉山獎全國首獎，由總經理張志堅 （後排中間）及副總經理乙增祥（六排右2）代表獲蔡英文總統表揚。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀三連霸勇奪玉山獎全國首獎，由總經理張志堅 （後排中間）及副總經理乙增祥（六排右2）代表獲蔡英文總統表揚。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）數位金融創新連續三年創佳績，今(2023)年於國內最具標竿性的國家品牌玉山獎囊括10項獎座，其中更以「AI語音科技i-Money 您的生活智慧小幫手」及「VR元宇宙參拜朝天宮體驗媽祖文化」勇奪第20屆「雙全國首獎」最高榮耀，締造首家公股銀行三連霸榮獲全國首獎紀錄。總統蔡英文於12日接見臺灣企銀總經理張志堅及副總經理乙增祥，對該行積極發展數位金融引領數位創新表達讚許。

臺灣企銀秉持「中小企業專業銀行」的核心價值，協助中小企業轉型升級，積極發展數位金融與綠色金融，更持續關注及落實永續議題，本屆再度榮獲雙全國首獎，代表該行用心耕耘數位金融並推動數位轉型之創新成果，已得到國家級肯定。近期也繳出亮眼經營成績單，今年前三季稅前淨利突破百億元，創歷年同期最佳，未來將持續朝中小企業首選往來銀行目標邁進。

臺灣企銀今年數位金融發展採SCDI核心價值策略，打造有感線上優質服務。首先以S（Sense of Security）安全感：率先業界於行動銀行推出「APP資安防護健檢、夜間鎖、跨境鎖」等創新亮點功能，並已取得多項專利；C（Customer First）客戶優先：以客戶為中心，打造數位金融生態圈，盛大推出Hokii數位會員提供六大專屬優惠；D（Design Thinking）設計思維：為客戶打造便捷的全通路（Omni-channel）金融服務，今年上線的新版官網以「更佳體驗只為您」為設計核心，大幅提高使用者體驗與好感度；I（Innovation WOWs）創新驚艷：虛實整合AI、VR、NFT等新穎FinTech元素，滿足客戶多元金融服務需求。

臺灣企銀重視客戶需求、快速因應並創意出擊，持續發展金融科技與推動數位轉型，成效卓越極受市場青睞，更連獲各大數位金融獎項及專利認證肯定，今年於ESG指標之台灣永續行動獎獲2大獎、卓越銀行評比「最佳數位金融服務獎」、工商時報數位金融獎獲1金1優、財金資訊公司頒發特別貢獻獎與跨行服務創新獎，及素有客服界奧斯卡美譽的「 CSEA卓越客服大獎」得到三大獎，加計本次榮獲國家品牌玉山獎10大獎，數位金融累計獲獎數達20件再創新高，未來臺灣企銀會持續展現數位力，提供客戶更有溫度與創意的數位金融服務，實現數位友善的普惠金融。

數位金融 臺灣企銀

延伸閱讀

國內首座清水地熱發電BOT案 獲天下城市治理卓越獎優選

蔡總統接見建築金質獎及品牌玉山獎得主 盼合作推都更

桃鐵地下化後地面空出15公里廊道 全台101組團隊規畫願景

疫後旅遊模式改變 觀光產業博覽會結合科技促數位轉型

相關新聞

臺灣企銀連續3年勇奪玉山獎全國首獎 榮獲總統接見表揚

臺灣企銀（2834）數位金融創新連續三年創佳績，今(2023)年於國內最具標竿性的國家品牌玉山獎囊括10項獎座，其中更以...

金管會新肥貓條款 明年正式上路

金管會抓肥貓，最快明年3月全都露。金管會今日表示，上市櫃的金控及銀行、保險、證券等金融三業別，將跟進公開發行公司的年報揭...

永豐金租賃展望上調至「穩定」中華信評點出2大原因

中華信評今（12）日上調永豐金租賃評等展望，展望由「負向」調整為「穩定」，中華信評表示，永豐金租賃在海外市場地理分布較廣...

渣打銀：日圓匯率預期區間 第四季升到130

對於明年日圓區間，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財提出最新預期指出，應會在130至140區間，從第一季到第四季，分別為Q...

ESG綜藝化 永豐期貨創舉大爆紅

永豐期貨自製節目《永豐夜夜秀》火出新高點，11月特別企劃《永豐大亂鬥》單元，導入ESG元素成為節目大亮點，一小時的直播節...

安聯投信2024年全球展望記者會 投資總監：多元策略成關鍵

安聯投信於今（12）日舉行2024年全球展望記者會，安聯環球投資全球股票投資總監 Virginie Maisonneuv...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。