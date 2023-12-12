LINE Bank瞄準年終商機 1年期台幣高利定存利率1.78%
LINE Bank鎖定企業歲末年終商機，今（12）日宣布高利定存專案12個月期利率上調至1.78%，搶佔台幣存戶市場。
LINE Bank表示，年底為資金流動旺季，因此特別加碼，明年1月2日前，12個月期專案定存利率提高至1.78%，單筆定存100元起存、上限300萬元，每人最多可開立10筆專案定存。
根據試算，開立12個月專案定存，存10萬到期利息約是1,780元、存100萬則到期利息約17,800元。
LINE Bank表示，此次推出高利專案定存除了高利率、不限新舊戶外，也無須完成任何任務，只要有資金皆可承作。
LINE Bank表示，用戶可預先透過他行轉帳、匯款、跨行ATM存現金等多種方式，將資金存入LINE Bank帳戶，再使用手機開啟LINE Bank「專案定期存款」頁面，點選「開立帳戶」，輸入想存的金額、存期，即可完成開立專案定存帳戶。
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