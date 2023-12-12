快訊

民調差距拉近 沈富雄分析「有變化了」：賴清德恐被侯友宜緊追

雪隧死亡追撞…客車直衝車頭全毀 貨車司機狂揮手影像曝光

日本人解鎖「北捷隱藏服務」 台人狂讚直呼：第一次知道

LINE Bank瞄準年終商機 1年期台幣高利定存利率1.78%

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
LINE Bank鎖定企業歲末年終商機，今（12）日宣布高利定存專案12個月期利率上調至1.78%，搶佔台幣存戶市場。 本報系資料照
LINE Bank鎖定企業歲末年終商機，今（12）日宣布高利定存專案12個月期利率上調至1.78%，搶佔台幣存戶市場。 本報系資料照

LINE Bank鎖定企業歲末年終商機，今（12）日宣布高利定存專案12個月期利率上調至1.78%，搶佔台幣存戶市場。

LINE Bank表示，年底為資金流動旺季，因此特別加碼，明年1月2日前，12個月期專案定存利率提高至1.78%，單筆定存100元起存、上限300萬元，每人最多可開立10筆專案定存。

根據試算，開立12個月專案定存，存10萬到期利息約是1,780元、存100萬則到期利息約17,800元。

LINE Bank表示，此次推出高利專案定存除了高利率、不限新舊戶外，也無須完成任何任務，只要有資金皆可承作。

LINE Bank表示，用戶可預先透過他行轉帳、匯款、跨行ATM存現金等多種方式，將資金存入LINE Bank帳戶，再使用手機開啟LINE Bank「專案定期存款」頁面，點選「開立帳戶」，輸入想存的金額、存期，即可完成開立專案定存帳戶。

定存 LINE 台幣

延伸閱讀

LINE 投資內容事業有成 明年三檔IP劇進入收成期

釣魚簡訊詐騙嚴重警專案打擊 犯嫌發送高達3百萬封簡訊

綠舞飯店全新六人家庭套房搶先住推出「Perfect Moment」專案

22家卡友看這邊！信用卡被盜刷怎辦？ 銀行出招「4大通知機制」

相關新聞

金管會新肥貓條款 明年正式上路

金管會抓肥貓，最快明年3月全都露。金管會今日表示，上市櫃的金控及銀行、保險、證券等金融三業別，將跟進公開發行公司的年報揭...

永豐金租賃展望上調至「穩定」中華信評點出2大原因

中華信評今（12）日上調永豐金租賃評等展望，展望由「負向」調整為「穩定」，中華信評表示，永豐金租賃在海外市場地理分布較廣...

渣打銀：日圓匯率預期區間 第四季升到130

對於明年日圓區間，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財提出最新預期指出，應會在130至140區間，從第一季到第四季，分別為Q...

ESG綜藝化 永豐期貨創舉大爆紅

永豐期貨自製節目《永豐夜夜秀》火出新高點，11月特別企劃《永豐大亂鬥》單元，導入ESG元素成為節目大亮點，一小時的直播節...

安聯投信2024年全球展望記者會 投資總監：多元策略成關鍵

安聯投信於今（12）日舉行2024年全球展望記者會，安聯環球投資全球股票投資總監 Virginie Maisonneuv...

新台幣午盤升2.6分 暫收31.486元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.486元，升2.6分，成交金額5.94億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。