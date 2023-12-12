永豐金租賃展望上調至「穩定」中華信評點出2大原因

中華信評今（12）日上調永豐金租賃評等展望，展望由「負向」調整為「穩定」，中華信評表示，永豐金租賃在海外市場地理分布較廣，業務分散性也高於平均水準。除了地理及業務分散性，母公司永豐金控（2890）的財務支持抵銷了永豐金租賃在業務高成長的營運策略下，資本水準可能下滑的負面因素。

永豐金租賃信用評等為「twA+／twA-1」，評等展望「穩定」，而其母公司永豐金長短期信用評等同為「twA+／twA-1」，評等展望「穩定」。

中華信評認為，永豐金租賃與國內金控或銀行旗下融資業相比，除了營運規模略大於平均，在海外市場也有較高的能見度及地理分散性，尤其在海外船舶融資與租賃市場的優勢亦為其業務穩定性提供支撐。

去年在總體經濟情勢低迷及兩岸出口量減少的影響下，永豐金租賃合併應收帳款減少3%，不過中華信評預期，今年可望回到2位數成長。而在永豐金租賃未來將採取業務高成長策略的影響下，中華信評預期其未來資本消耗將會高於去年及今年。

中華信評補充，永豐金租賃去年年底及今年9月底時，風險調整後資本比約落在17%，未來採高成長策略所累積的風險資產可能對永豐金租賃未來2年資本造成壓力，預期資本水準將由「非常強」下調至「強」。

不過中華信評認為，永豐金會為永豐金租賃提供財務支持，因此能抵銷資本水準下降的負面因素，中華信評指出，目前永豐金租賃面對的2大不利因素分別為: 營運規模雖大於金控或銀行旗下融資業，但以整體融資業而言，規模仍然偏小；此外，永豐金租賃在大陸等海外風險較高地區尋求成長的風險偏好較為積極。

中華信評指出，若永豐金租賃因過於積極發展業務，導致資本水準一路下降至「允當」；公司面臨突發性營運損失，影響獲利穩定性；亦或是永豐銀行無法維持「強」資本水平，導致永豐金集團信用弱化，都可能導致永豐金租賃評等下調。

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