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安聯投信2024年全球展望記者會 投資總監：多元策略成關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯環球投資全球股票投資總監 Virginie Maisonneuve。攝影／崔馨方
安聯環球投資全球股票投資總監 Virginie Maisonneuve。攝影／崔馨方

安聯投信於今（12）日舉行2024年全球展望記者會，安聯環球投資全球股票投資總監 Virginie Maisonneuve 表示，全球市場正在結構性與循環性的十字路口，許多顛覆式創新機會孕育而生，市場波動提供投資人布局機會，多元策略與聚焦品質則是關鍵。

展望2024年，Maisonneuve 認為，美國、歐元區和中國都將面臨不同宏觀經濟前景、且各自在成長、逆風環境，與新、舊產業市場中，迎接挑戰與機會。在美國部分，觀察就業數據和採購經理人指數 PMI，其經濟前景看起來相對有彈性；中國經濟疲軟，但可能正處於一個重要十字路口；歐元區則要面對強勁服務業與疲軟製造業間的分歧來到歷史新高，以及核心通膨壓力。

就投資機會上，Maisonneuve 表示，在全球經濟面貌、政策走向都出現分化、分歧的局面下，2024年關鍵主題也隨之浮現。如何用跳脫市場與產業框架、以顛覆式角度掌握投資主題趨勢，至關重要。其中，在中國方面，儘管政治或經濟不確性仍將為市場帶來波動，但預期包括科技、金融科技、金融服務、健康科技和綠色經濟等新經濟都有機會成為經濟新動能。

2024 投信

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