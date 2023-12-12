秉持「六心級」服務！新光銀表揚2023十大最佳服務達人

新光金控（2888）子公司新光銀行日前盛大舉行2023年服務達人表揚大會，由董事長賴進淵及總經理李正國等高階主管共同頒獎予10位最佳服務達人及各分行服務楷模代表，期許各分行同仁秉持「六心級」的服務及公平待客精神，讓新光銀行成為顧客的首選銀行。

董事長賴進淵致詞時表示，非常肯定在場每一位服務達人代表，服務達人選拔是內部非常具代表性的活動，今年已邁入第十二屆，評選階段包含了客戶臨櫃票選、感動服務事蹟分享、臉書粉絲團的按讚留言分享活動；到了最後決選階段，由總行長官透過模擬真實的服務情境題，考驗同仁臨場應對的反應力，經過公平嚴謹的遴選過程，評選出今年十位最佳服務達人。

總經理李正國表示，服務達人選拔求新求變，將同仁公平待客、成功防詐等實績列入加分，鼓勵同仁除了金融專業，應時時刻刻展現同理心，多一份關懷，讓客戶不論是親臨分行、或來電詢問時，都能感受到賓至如歸的服務。

主辦單位特別邀請最佳服務達人的親友們及客戶一同參與頒獎典禮共享榮耀，本屆最佳服務達人南屯分行梁詠晴表示．「分行在地深耕經營，客戶選擇新光銀行，除了信任之外也因為我們的服務具有人情味，從金融服務到日常的關心互動等，分行與客戶保持著良好關係，客戶的微笑與肯定，也讓我更成長。」

新光銀行未來將持續以六心級的服務精神、「貼近生活、為客著想」的信念，提供全方位的金融服務。

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