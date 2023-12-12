秉持「六心級」服務！新光銀表揚2023十大最佳服務達人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行賴進淵董事長(前排左６)、李正國總經理(前排右６)與2023年新光銀行十大最佳服務達人及其單位主管合影留念。新光銀行／提供
新光銀行賴進淵董事長(前排左６)、李正國總經理(前排右６)與2023年新光銀行十大最佳服務達人及其單位主管合影留念。新光銀行／提供

新光金控（2888）子公司新光銀行日前盛大舉行2023年服務達人表揚大會，由董事長賴進淵及總經理李正國等高階主管共同頒獎予10位最佳服務達人及各分行服務楷模代表，期許各分行同仁秉持「六心級」的服務及公平待客精神，讓新光銀行成為顧客的首選銀行。

董事長賴進淵致詞時表示，非常肯定在場每一位服務達人代表，服務達人選拔是內部非常具代表性的活動，今年已邁入第十二屆，評選階段包含了客戶臨櫃票選、感動服務事蹟分享、臉書粉絲團的按讚留言分享活動；到了最後決選階段，由總行長官透過模擬真實的服務情境題，考驗同仁臨場應對的反應力，經過公平嚴謹的遴選過程，評選出今年十位最佳服務達人。

總經理李正國表示，服務達人選拔求新求變，將同仁公平待客、成功防詐等實績列入加分，鼓勵同仁除了金融專業，應時時刻刻展現同理心，多一份關懷，讓客戶不論是親臨分行、或來電詢問時，都能感受到賓至如歸的服務。

主辦單位特別邀請最佳服務達人的親友們及客戶一同參與頒獎典禮共享榮耀，本屆最佳服務達人南屯分行梁詠晴表示．「分行在地深耕經營，客戶選擇新光銀行，除了信任之外也因為我們的服務具有人情味，從金融服務到日常的關心互動等，分行與客戶保持著良好關係，客戶的微笑與肯定，也讓我更成長。」

新光銀行未來將持續以六心級的服務精神、「貼近生活、為客著想」的信念，提供全方位的金融服務。

新光金控 榮耀

延伸閱讀

《勝利女神：妮姬》胖次達人！玩家因一條白線長文研究白兔新造型褲褲設計

身障童失蹤火速找回 警驚喜發現他是魔術方塊達人

姚淳耀英式西服訂製初體驗！預告紳裝達人下周快閃登台

快速瘦身必收藏 健身達人教你快速減脂不復胖

相關新聞

美升息終止 明年降息在即 資產配置如何搶得先機？

美國聯準會（Fed）上一次升息是今年7月，市場預期也是最後一次，料美12月FOMC會議同樣宣布凍息，美2024年降息預期濃厚，資產配置如何搶得先機？外資法人機構與國內金控同步預期…

升息最終回？Fed本周掀牌 各智庫看明年降息拚復甦

美國聯準會（Fed）2023年最後一場利率決策會議將於本周登場，市場多數預測12月採取按兵不動的機率較高些。不過，更多的臆測則是關注這場2023年年末的利率決策會議，是否也…

公平待客 百年彰銀 落實普惠金融

為追求普惠金融的新價值，擁有百年歷史的彰化銀行和聯合報昨天共同舉辦「公平待客：新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄指出...

新青安房貸反應佳 公股銀8、9月新增房貸餘額超越民銀

政府推動的新青安房貸，給予較佳的房貸利率等條件，吸引首購族購屋時搭配使用。根據金管會的統計資料庫資料顯示，公股銀行9月的...

金控大股東條款本會期難過關 黃天牧：繼續努力

為防堵金控大股東干政，金管會推動金控法及銀行法修法，並為求各界最大共識，在罰則上作出讓步，但按時程恐難如預期目標在此會期...

純網銀持續虧損 目標2025年損益兩平

我國純網銀持續虧損，金管會盼能助業者擴大業務，預計2025年至少一家達到損益兩平！民進黨立委吳秉叡與國民黨立委賴士葆11日質詢時關心我國純網銀營運的狀況。金管會主委黃天牧回應說，目前金管會仍繼續協助純網銀擴大業務，預計2025年至少有一間純網銀能損益兩平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。