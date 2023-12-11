三家壽險業積極調體質 保險局：有一家 RBC 預估應已達標

新台幣11月、12月升值力道擴大，衝擊壽險業匯兌損失增加。立委羅明才今（11）日質詢指出，國內還有哪幾家保險業虧損？保險局局長施瓊華回應，目前產險業RBC已經回到200％法定水準，壽險業的確仍有公司虧損。

這波新台幣升值，是否讓原本承諾要改善體質壽險業，增資進來的金額，面對新台幣升值帶來的變數，無法彌補RBC達到法定水準？施瓊華坦言的確有可能，因此保險局會先檢視這些未達法定水準的壽險業，當初承諾計畫是否有做到，確認改善進度，了解壽險業大股東會改善RBC是否有努力與盡力。

統計至今年6月，新壽、三商美邦人壽（2867）與宏泰人壽共三家壽險業者資本適足率（RBC），低於200％的法定標準，但新壽因發行130億元次債，10月RBC已經達到標準，同時董事會通過15億元增資案，預計年底前將挹注新壽。

三商美邦人壽則在3月啟動現增25.2億元，11月再通過25億元現增案，施瓊華今日指出，三商美邦人壽公告25億元現增已經到位，對提升其體質有幫助，但現增25億元之外，保險局了解，三商美邦人壽有在賣不動產以及洽策略投資人，目前三商美邦人壽都還在洽談。

年底假設三家壽險業淨值與RBC都沒有達陣，保險局會先檢視，業者承諾事項有沒有做到，假設在前一次提出計畫，沒有完全達到，保險局會先探究沒有達到的原因，有一些計畫的確無法立刻達成，但要看方案中即時性是否達到以及改善進度，決定壽險業是否有努力。

宏泰人壽持續積極改善，施瓊華說，目標達成率的確是三家中最高，包括售南港土地以及下半年出租有達到，改善RBC預估應該已經達到法定要求，淨值受到新台幣匯率影響，要看這一兩個月變化，但就其改善計畫中，可以看到宏泰人壽有努力。

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