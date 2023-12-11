快訊

中職／林威助合約到期下一步自由或續留？ 兄弟領隊這樣說

趙少康曝國民黨內民調：和賴蕭只差1個百分點 20到29歲兩陣營打平

中職／桃猿啦啦隊林襄戴起眼鏡喝茶 網：根本「麻辣女鮮師」

三家壽險業積極調體質 保險局：有一家 RBC 預估應已達標

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會保險局局長施瓊華。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
金管會保險局局長施瓊華。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

新台幣11月、12月升值力道擴大，衝擊壽險業匯兌損失增加。立委羅明才今（11）日質詢指出，國內還有哪幾家保險業虧損？保險局局長施瓊華回應，目前產險業RBC已經回到200％法定水準，壽險業的確仍有公司虧損。

這波新台幣升值，是否讓原本承諾要改善體質壽險業，增資進來的金額，面對新台幣升值帶來的變數，無法彌補RBC達到法定水準？施瓊華坦言的確有可能，因此保險局會先檢視這些未達法定水準的壽險業，當初承諾計畫是否有做到，確認改善進度，了解壽險業大股東會改善RBC是否有努力與盡力。

統計至今年6月，新壽、三商美邦人壽（2867）與宏泰人壽共三家壽險業者資本適足率（RBC），低於200％的法定標準，但新壽因發行130億元次債，10月RBC已經達到標準，同時董事會通過15億元增資案，預計年底前將挹注新壽。

三商美邦人壽則在3月啟動現增25.2億元，11月再通過25億元現增案，施瓊華今日指出，三商美邦人壽公告25億元現增已經到位，對提升其體質有幫助，但現增25億元之外，保險局了解，三商美邦人壽有在賣不動產以及洽策略投資人，目前三商美邦人壽都還在洽談。

年底假設三家壽險業淨值與RBC都沒有達陣，保險局會先檢視，業者承諾事項有沒有做到，假設在前一次提出計畫，沒有完全達到，保險局會先探究沒有達到的原因，有一些計畫的確無法立刻達成，但要看方案中即時性是否達到以及改善進度，決定壽險業是否有努力。

宏泰人壽持續積極改善，施瓊華說，目標達成率的確是三家中最高，包括售南港土地以及下半年出租有達到，改善RBC預估應該已經達到法定要求，淨值受到新台幣匯率影響，要看這一兩個月變化，但就其改善計畫中，可以看到宏泰人壽有努力。

延伸閱讀

新壽先增15億 保險局：將檢視 RBC 惟70億承諾歸承諾

金融三業前十月賺7270億飆史上次高 小心台幣狂升反噬

新光人壽擬增資 施瓊華：必須在年底前提出最新增資規畫進度

侯友宜新店造勢蔣萬安加持 提選舉三主軸

相關新聞

金控大股東條款本會期難過關 黃天牧：繼續努力

為防堵金控大股東干政，金管會推動金控法及銀行法修法，並為求各界最大共識，在罰則上作出讓步，但按時程恐難如預期目標在此會期...

純網銀持續虧損 目標2025年損益兩平

我國純網銀持續虧損，金管會盼能助業者擴大業務，預計2025年至少一家達到損益兩平！民進黨立委吳秉叡與國民黨立委賴士葆11日質詢時關心我國純網銀營運的狀況。金管會主委黃天牧回應說，目前金管會仍繼續協助純網銀擴大業務，預計2025年至少有一間純網銀能損益兩平。

台股指數超越港股 黃天牧：30年來台股產業結構改變

台股指數在11月29日正式超越港股，今（11）日立委質詢為何可以超越港股？金管會主委黃天牧回應，外資會基於四大理由評估投...

三家壽險業積極調體質 保險局：有一家 RBC 預估應已達標

新台幣11月、12月升值力道擴大，衝擊壽險業匯兌損失增加。立委羅明才今（11）日質詢指出，國內還有哪幾家保險業虧損？保險...

開放銀行第三階段、立委盯TSP 金管會將交爭議解決報告

為了跟進香港、新加坡作法，推展金融業與科技業合作，國內「開放銀行」將邁入第三階段交易面資訊，涉及包括資安風險應對以及銀行...

金管會設立金融科技局有影？ 黃天牧：評估研議中

立委曾向行政院院長陳建仁提議，指派虛擬貨幣交易平台的金管會，成立第五局處金融科技局。金管會主委黃天牧今（11）日首度對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。