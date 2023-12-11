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純網銀持續虧損 目標2025年損益兩平

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委賴士葆（左）11日質詢時關心我國純網銀營運的狀況。金管會主委黃天牧（右）回應說，目前金管會仍協助純網銀擴大業務。（直播截圖）
國民黨立委賴士葆（左）11日質詢時關心我國純網銀營運的狀況。金管會主委黃天牧（右）回應說，目前金管會仍協助純網銀擴大業務。（直播截圖）

我國純網銀持續虧損，金管會盼能助業者擴大業務，預計2025年至少一家達到損益兩平！民進黨立委吳秉叡與國民黨立委賴士葆11日質詢時關心我國純網銀營運的狀況。金管會主委黃天牧回應說，目前金管會仍繼續協助純網銀擴大業務，預計2025年至少有一間純網銀能損益兩平。

純網銀有望損益兩平

國內純網銀上路兩年，我國目前3家純網銀分別為樂天、將來銀行、LINE Bank，但目前都是虧損狀態。吳秉叡就指出，純網銀三家今年上半年已累虧66億元，但社會已從疫情恢復正常，營運狀況卻不見改善，最後會不會演變成為了搶市場，而大打折扣戰？

黃天牧回應說，純網銀設立前就已規定「不能用競爭優勢影響市場秩序」，只可以在其優勢下發展，但不可殺價競爭影響市場秩序。他強調，金管會將持續與純網銀溝通，盡量讓他們能擴大業務，增加手收的業務。

他說，「消費者行為改變、業務開放擴大」都要齊頭併進，才能整體改善純網銀的營運狀況，金管會也在思考開放更多限制，以助攻純網銀，預估2025年至少會有一家可損益兩平。

擴張業務成要務

國民黨立委賴士葆則質疑，根據統計，1995年到2001年美國誕生逾500家純網銀，但現在已經降至不到10家，顯見純網銀如果只有存、放款業務，難以跟傳統銀行競爭。

他進一步質問，純網銀3家目前都仍在虧損狀況，是否要增資？黃天牧說，今年已經有純網銀啟動增資，且增資幅度不會像過去那麼多，現階段與業者持續溝通。黃天牧也指出，3家純網銀申請時，就是要以各自的生態系例如電信、社群媒體等做為獲利模式，只是現在還沒發揮出來。

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