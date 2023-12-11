快訊

南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：已機先管控降低損害

嘻哈女王JESSI宣布空降台中跨年！ 三字經國罵準備好了

金管會設立金融科技局有影？ 黃天牧：評估研議中

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會主委黃天牧上午前往立法院財政委員會就「開放銀行」政策回顧與展望及純網銀、純網保發展與挑戰進行專題報告，並備質詢。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧上午前往立法院財政委員會就「開放銀行」政策回顧與展望及純網銀、純網保發展與挑戰進行專題報告，並備質詢。記者蘇健忠／攝影

立委曾向行政院院長陳建仁提議，指派虛擬貨幣交易平台的金管會，成立第五局處金融科技局。金管會主委黃天牧今（11）日首度對此回應，只是確實正在研議評估中，如果增加局處，就必須修組織法，送到政院再送到立法院。

但黃天牧今日強調，現在談所謂設立金融科技局處進度，言之過早，目前都還在研究過程中，目前金管會剛申請徵員調適，因為要增加局處，必須要細部規畫也要研究對金融業、金融科技發展情況，一併考量。

立委郭國文今日質詢，金管會是否可以再增加金融科技局處，黃天牧回應，行政院的確已經交代金管會研究，初步意見是，新的業務可以在行政院同意額度內，但如果要上升到設立新的局處，則必須要更完整的規劃。

金管會 金融科技 黃天牧

延伸閱讀

金管會主委一句生日快樂 立委李貴敏笑開懷

純網保明年變純亡保？金管會：明年1月公布申設可行性

股票「台上港下」 黃天牧認為有四大因素

超級央行周 金管會黃天牧：台股有足夠韌性靜觀其變

相關新聞

金管會設立金融科技局有影？ 黃天牧：評估研議中

立委曾向行政院院長陳建仁提議，指派虛擬貨幣交易平台的金管會，成立第五局處金融科技局。金管會主委黃天牧今（11）日首度對此...

金管會將評估 是否成立金融科技局

金管會主委黃天牧今日在立院財委會上首度表示，在政院交辦之下，現在確實在研究成立金融科技局的可行性，他也表示，其實現在金管...

金管會主委一句生日快樂 立委李貴敏笑開懷

立法院財政委員會邀請金融監督管理委員會主委黃天牧就「開放銀行」政策回顧與展望及純網銀、純網保發展與挑戰進行專題報告，並備...

純網保明年變純亡保？金管會：明年1月公布申設可行性

純網保是否明年會變成純亡保？立委今（11）日在立法院財委會質詢，質疑純網保陣亡，金管會主委黃天牧回應指出，因前一次業者送...

開放銀行第三階段 立委示警：嚴防「陸資」滲透TSP

立法院財政委員會今天安排金管會針對開放銀行第三階段，以及純網銀、純網保業務提出專案報告，其中在開放銀行第三階段，包括立委...

2023《Asiamoney》券商票選出爐 國泰證券破紀錄獲11獎

國泰證券專業與服務持續獲得國際肯定，亞洲權威財經雜誌《Asiamoney》揭曉最新的2023年券商票選結果，國泰證券在零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。