金管會設立金融科技局有影？ 黃天牧：評估研議中

立委曾向行政院院長陳建仁提議，指派虛擬貨幣交易平台的金管會，成立第五局處金融科技局。金管會主委黃天牧今（11）日首度對此回應，只是確實正在研議評估中，如果增加局處，就必須修組織法，送到政院再送到立法院。

但黃天牧今日強調，現在談所謂設立金融科技局處進度，言之過早，目前都還在研究過程中，目前金管會剛申請徵員調適，因為要增加局處，必須要細部規畫也要研究對金融業、金融科技發展情況，一併考量。

立委郭國文今日質詢，金管會是否可以再增加金融科技局處，黃天牧回應，行政院的確已經交代金管會研究，初步意見是，新的業務可以在行政院同意額度內，但如果要上升到設立新的局處，則必須要更完整的規劃。

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