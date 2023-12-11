聽新聞
test
0:00 / 0:00
金管會將評估 是否成立金融科技局
金管會主委黃天牧今日在立院財委會上首度表示，在政院交辦之下，現在確實在研究成立金融科技局的可行性，他也表示，其實現在金管會已經有跟周邊單位包括金融總會或者是聯徵中心等，在管理面進行合作，所以是否要成立一個新的局處，要繼續研議。
立委郭國文今日在財委會上指出，他先前已經有向行政院長陳建仁建議，讓金管會成立金融科技局，進行虛擬貨幣或是P2P平台這些管理。倘若金融科技局真的成立，就會是金管會在銀行局、保險局、證期局、檢察局之後第五個局處。
郭國文建議新增金融科技局，主要是因為認為金管會現有的人力跟單位的不足，也會影響到監管的強度。
黃天牧回應，金管會正在研究中，若要增加局處，對金融業、金融科技的產業發展的情況幫助如何，也會一併衡量研究。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 比小7多！全台房仲逾8600家創新高 他曝「要小心了」
▪ 社區管理費「疫後暴漲45%」 他每月要繳5千元怨：太誇張
▪ 房價漲定了？ 建商曝原因：要有心理準備
▪ 父送兒1200萬宅 這招「神操作」免贈與稅、房地合一稅
▪ 他想搬回家省租金 眾人見1後果急勸「母湯」：無法接受
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言