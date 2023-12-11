金管會將評估 是否成立金融科技局

金管會主委黃天牧今日在立院財委會上首度表示，在政院交辦之下，現在確實在研究成立金融科技局的可行性，他也表示，其實現在金管會已經有跟周邊單位包括金融總會或者是聯徵中心等，在管理面進行合作，所以是否要成立一個新的局處，要繼續研議。

立委郭國文今日在財委會上指出，他先前已經有向行政院長陳建仁建議，讓金管會成立金融科技局，進行虛擬貨幣或是P2P平台這些管理。倘若金融科技局真的成立，就會是金管會在銀行局、保險局、證期局、檢察局之後第五個局處。

郭國文建議新增金融科技局，主要是因為認為金管會現有的人力跟單位的不足，也會影響到監管的強度。

黃天牧回應，金管會正在研究中，若要增加局處，對金融業、金融科技的產業發展的情況幫助如何，也會一併衡量研究。

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