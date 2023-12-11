股票「台上港下」 黃天牧認為有四大因素

上月29日台股大盤指數時隔30年來首度超越台股，對於股票指數「台上港下」，金管會主委黃天牧在答詢立委林楚茵質詢時回答他的看法，他表示，有四大因素促使台股超越港股。

他指出，由於資本市場是非常國際化的機制，因此，包括市場是否開放自由，上市櫃公司是否獲利表現好、是否有公司治理、追求永續發展，都是外資評估投資因素；他指出，台股八年來是有長足的進步，尤其30年前與30年後產業結構已有不同，台灣30年前是傳統與金融為主，在30年後，現在是半導體掛帥，台股發展有其利基因素。

林楚茵在質詢時特別提出，在野黨不斷說台股近來的好表現是「選舉作多」，詢問黃天牧的看法，對此黃天牧回應，沒有所謂的選舉防線，監理機關一直是非常專業透明，不作非金融經濟以外的事，就是維持市場的透明專業，來維持市場的投資信心。

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