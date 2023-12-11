開放銀行進入第三階段 黃天牧：明年六月有機會

金管會主委黃天牧今日在財委會上答覆民進黨籍召委沈發惠質詢時，提出開放銀行第三階段的最新時程，他指出，預計明年上半年，大約六月將有機會進入開放銀行第三階段，他並指出，包括開放銀行第三方制度尚未規畫完，將檢討規範是否符合期待，希望銀行公會自律規範等制度，最快今年底之前能夠出爐。

對於立委郭國文質疑，台灣的開放銀行三階段，願意參加的業者越來越少，黃天牧坦言，Open banking來自於歐美國家，競爭強度不像台灣這麼強，因此的確比台灣更有發展空間，他明確表示，台灣是否有像歐這麼需要開放銀行？金管會的確有注意到，也會繼續觀察，現在先把制度繼續作下去。

民進黨籍立委沈發惠表示，開放銀行第三階段規定分二層面，一是銀行公會有關的交易自律規範，在今年底之前將核備，另一則是財金公司訂定的資安標準，和第二階段的自律規範差異，主要和交易面、資安面有關，並關注相關制度規畫進度。

銀行局長莊琇媛表示，資安是重點，會訂出哪些可開放交易，並訂出各自的資安標準。

此外，沈發惠及民進黨籍立委郭國文都質疑第三階段因為涉及交易面，資安風險也更高，會否發生願參加的銀行、TSP業者更縮水情況？沈發惠指出，第一階段在公開資訊的分享，有27家，6家TSP業參加，第二階段要揭露個資時，從27家減少10家至17家，6家也縮成2家，他詢問金管會，第三階段，會減到多少家參與。

黃天牧回應，因為交易面資訊特別敏感，這也牽涉消費者是否信任TSP業者；沈發惠則認為，連金融業都不信任了，消費者如何相信這個平台。黃天牧表示，TSP業者可透過銀行去制約其資安規格標準，來促進消費者的信任。黃天牧也表示，開放銀行第二階段是集保和遠傳，集保是周邊單位，大家相對會較為信任。

沈發惠也建議，TSP平台的爭議，受到一般消費者保護法保護，但銀行則是受金融消費者保護法保護，要求應把TSP的消保層級拉高到金融消費者保護法；他指出，應增加更多TSP規範，包括增設更多資安人員，尤其委外進行網路服務的作業，委外的資安層級恐怕又更低。

郭國文則指出，第三階段最令金融業擔心的是資安，另外還包括了TSP分級制度，要求金管會作分級制度管理。立委鍾佳濱則要求，金管會應要求TSP業者不能使用大陸廠牌的資訊通訊設備。

據銀行公會現行規範，開放銀行裡的銀行、TSP、民眾之間的「三方架構」，若發生消費者爭議，一定金額內銀行會先給付消費者一定金額，再和TSP業者追究責任，目前公會是訂2萬元以內的金額由銀行先給消費者。

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