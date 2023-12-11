虛擬資產已進入法律秩序時代 陳冲：光靠自律而無他律 終將是場災難

前些日子，掌握歲末時機，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，與年輕朋友共同舉辦一場虛擬經濟論壇，討論虛擬資產、穩定幣、CBDC的未來，其中對VASP的管理，承蒙主管機關高層蒞場，並發表演講，可以看出當局仍傾向業者自律、籌組公會並研訂規範，日後則視發展情形再做定奪。

陳冲說，記得前兩個月，針對某直轄市長考慮減肥的新聞，基金曾發表「市長想要減肥」一文，文中提到1920年英國學者A. Pigou在福利經濟學鉅著中倡議的庇谷稅，就增加脂肪的飲料成分課稅，以填補incidental uncharged disservices。文章經各媒體轉載後，可能因議題事關國安，也可能因庇谷稅發音特殊，引起一些熱議，在一次聚會中，大夥因討論公益減重，意外發現在座不少老饕，都在熱衷使用筆型減肥針劑，甚至造成市面上糖尿用藥因排擠而短缺，資本市場上製藥巨擘的市值，也因此產生劇烈的波動。

其實不論庇谷稅、運動或減重針劑，都在減少卡洛里攝取、增加代謝功能的陳窠裏打轉，晚近許多保險公司外溢保單的推出，其設計也是基於同一原理。

近年世界三大藥廠股價的此升彼降，自然與開發並成功熱銷的減重針劑有關，但為何減重針劑能夠成功?其原理就是利用人工腸泌素，壓抑食慾，降緩消化，使身體誤以為飽食，沒有進食的慾望。

簡單言之，以往人類從事運動或自主健康管理，以強化代謝、減少攝取 ，這都需要堅強的恆心與意志，以克服生理慾望，但如意志不敵人性，即不得不承認自我管控失敗，須藉由外力降低食慾，達到減重的效果。What's the point? 全然倚賴自律，不是萬靈丹。

虛擬資產（或稱數位資產），是近15年的產物，各國政府其實沒有充分的心理準備，以國內過去數年數位部等單位大力相互禮讓（蘇院長在立法院承諾一個月，結果迄今也沒解決），即可看出，縱然金管會近年來勉為其難接下其中VASP的重擔，但連法令名稱都難一致，從2021的虛擬通貨平台，到2023的虛擬資產平台，能怪民間欠缺共識？

陳冲認為，其實金管會也處境尷尬，沒有法律基礎的主管機關，何其難為，行政院歷經兩位院長，用過鋸箭法、補鍋法、卸責法，就是沒有解決辦法。寄望業者自律，並無不可，但沒有他律的自律，終將是場災難 ！

2023年國際 Global Crypto Adoption Index 甫於10月公布，台灣排名進到第33名，值得注意的是，前20名中，已開發國家依然寥若晨星（ 美英日加），但可以看出開發中國家、弱勢族群力爭上游的心理層面。

另一方面，歐美國家也已覺醒，白宮的數位資產行政命令、歐盟的數位羅盤計畫、日本的穩定幣修法，都是我們的警訊。

陳冲表示，基金自2014起持續呼籲正視加密資產的科技及社會意涵，也多次探討央行數位貨幣與穩定幣的可行性，環視全球相關的發展，應該已經屆臨關鍵性的時刻，上月幣安（Binance）事件後，國際媒體最震撼的標題「行業已進入法律與秩序的時代」，的確，老饕如都能自律 ，減重針劑問世哪會影響全球股市？

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