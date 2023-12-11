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前十月淨流出創新高 黃天牧：保險目前沒有流動性問題

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

保險業前十月淨流出創新高，金管會主委黃天牧今（11）日掛保證，保險業目前沒有流動性問題，業者有很多本身其他的流動性資產可以隨時應用，金管會仍然會嚴格觀察趨勢。

黃天牧強調，前兩個星期，金管會已經宣布提升相關保險商品的責任準備金低率，應該對保費降低有一定程度影響，也會提升明年對保險商品的買氣。

立委質疑，壽險要怎麼解決淨流出危機？黃天牧說，保險業要做好本身流動性管理，商品銷售符合民眾與接軌民眾需要的商品。

保險局11月底宣布，明年元旦起適用的人身保險各幣別新契約責任準備金利率，以40歲男性投保繳費6年期的傳統型壽險不含生存金為例，純保費不含附加費用率，美元保單的保費降幅約10～27%，新台幣保單降幅約7～12%，調降部分幣別新契約責任準備金利率，壽險業認為，將可能使部分商品的新契約保費有調降空間。

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