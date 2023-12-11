大股東干政法審查尚未通過 黃天牧：會完成既定目標
大股東干政相關修法，這會期恐無法順利通過。金管會主委黃天牧指出，目前還在行政院審查，尚未審查完成，會完成既定目標，因為金融機構大股東干政等缺失，金管會是適度裁罰，但重點是裁罰後，必須要求相關金融機構改善措施督導。
黃天牧指出，目前金融機構面對各裁罰，已經及努力與改進，修法是金管會要繼續努力的方向，但日常監理還是會繼續強化公司治理制度。
黃天牧說，這些過去以往因為大股東不當干政造成的影響，裁罰完畢後，了解各金控其實都有相當改善。
為了整頓大股東干政亂象，金管會這次修法內容，包括增訂大股東干政規範、增訂負責人行政罰以及大股東適格性增訂的監理措施。
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