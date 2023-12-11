快訊

總統候選人號次抽籤結果出爐！ 柯盈配1號、賴蕭配2號、侯康配3號

本周「血型+生肖」財運TOP5！ O型這生肖「有一波大好運」

親友稱呼露餡！傅孟柏遭爆秘婚 低調娶交往10年經紀人女友

大股東干政法審查尚未通過 黃天牧：會完成既定目標

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

大股東干政相關修法，這會期恐無法順利通過。金管會主委黃天牧指出，目前還在行政院審查，尚未審查完成，會完成既定目標，因為金融機構大股東干政等缺失，金管會是適度裁罰，但重點是裁罰後，必須要求相關金融機構改善措施督導。

黃天牧指出，目前金融機構面對各裁罰，已經及努力與改進，修法是金管會要繼續努力的方向，但日常監理還是會繼續強化公司治理制度。

黃天牧說，這些過去以往因為大股東不當干政造成的影響，裁罰完畢後，了解各金控其實都有相當改善。

為了整頓大股東干政亂象，金管會這次修法內容，包括增訂大股東干政規範、增訂負責人行政罰以及大股東適格性增訂的監理措施。

延伸閱讀

黃天牧：歐美商辦曝險1400多億 已納海外金檢重點

穆迪調降大陸展望 金管會清查銀行及保險對大陸政府發行債票券曝險

趙少康參選未辭中廣董座 陳耀祥批：他是大股東且直接經營

18年前首家產險公司退場 黃天牧憶當年學到2件事

相關新聞

謝金河遭詐騙冒用 黃天牧：證期局已要求 Google 下架

財訊傳媒董事長謝金河發文痛批，自己遭詐騙集團冒名，稱已罹患肺癌末期，所以要告訴投資人明牌，氣得要求Google台灣總經理...

證期局：胡亦嘉回任董事案已向投信顧公會送件

關於胡亦嘉回任街口投信董事，證期局今日證實，投信顧公會已收到街口改派投信法人董事的申請。證期局副局長黃厚銘表示，關於胡亦...

富邦金控續創永續佳績 連續七年入選道瓊世界指數成分股

富邦金控致力永續的成果再獲國際肯定！最具權威性的國際永續評比「道瓊永續指數(Dow Jones Sustainabili...

國泰金控蟬聯2023道瓊永續指數「世界指數」、「新興市場指數」

象徵全球企業永續奧斯卡金像獎的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI...

投資展望論壇／謝宗權：韌性、賦能 贏家關鍵

美中貿易戰開打多年未見緩和，加以高利對經濟遞延效應勢必持續發酵，永續又讓低成本低利率時代過去，金融市場不確定性風險升溫。...

18歲就能自己買保險 宏泰人壽提醒應注意3大眉角

自今年元旦起，民法成年年齡從20歲下修至18歲，影響所及，年滿18歲的成年人不須經過法定代理人同意，可以自主進行許多具有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。