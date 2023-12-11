投資展望論壇／謝宗權：韌性賦能 贏家關鍵

美中貿易戰開打多年未見緩和，加以高利對經濟遞延效應勢必持續發酵，永續又讓低成本低利率時代過去，金融市場不確定性風險升溫。中國信託銀行財富管理產品處副總經理謝宗權表示，2024年市場資金勢必將尋找可提升永續價值，同時兼具「韌性」與「賦能」條件的企業，才能成為下波關鍵贏家。

經濟日報將於12月14日舉辦「經濟投資展望論壇─進擊2024」，邀請國內外重量級財經學者解析並預測來年的經濟景氣趨勢。謝宗權將出席本論壇，並以「賦能2024」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林華美投信協辦。

謝宗權表示，檢視這一年來，製造業供應鏈轉向分散生產地，中低階製造轉往新興市場，新生態圈已然形成，高階技術製造則由美歐日等先進國家掌控並積極促進國內設廠，企圖提高自製率及供應安全不中斷，確實逐步提高供應鏈韌性；但能源自主性的建立並非易事，涉及全球資源分配布局與政治議題，再者能源轉型與減碳卻面對高資金成本與原料成本，使得進展相對緩慢。

進入2024年，面對全球政經局勢變化，提高韌性已是必要條件，但更應為韌性「賦能」，提升效率、生產力、創新或變革能力，從現有資源中發現機會，從創新技術解決問題，改善效能並提升價值，才能將障礙轉化為優勢。

謝宗權說，美中貿易開打多年未見緩和，美國企圖利用限制來鞏固領先地位，歐洲則立法鼓勵資本支出希望迎頭趕上，中國大陸則在內憂外患下仍積極發展新興戰略產業嘗試突圍；加上氣候變遷問題已難忽視，供應鏈金融、供應鏈減碳、儲能等永續議題，蘊藏投資商機，誰能取得未來競爭實力為產業賦能，強大規模或自身優勢，將是投資決勝點。

展望2024，高利率環境對經濟的遞延效果也正發酵中，金融市場不確定性風險升高，但已為央行貨幣政策轉向拉出彈性空間，惟全球生產結構成本的轉變及追求淨零碳的成本增加，讓低成本低利率時代不復在，高資金成本壓力則考驗私部門的營運能力與韌性，是否引發違約風險仍須留意；另一方面，永續發展未投資創造機會，市場資金將尋找可提升永續價值，並兼具「韌性」與「賦能」條件者；在全球投資價值鏈逐步走向影響力投資之際，投資人如何掌握局勢變化並適時提前布局，才是2024年的關鍵贏家。

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