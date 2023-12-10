新興市場成長動能具韌性 亞洲將為主要動力來源

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經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，部分跡象顯示中國經濟情勢有所止穩，但企業投資與民間消費信心仍弱，需要更進一步的政策提振信心，但中國以外的亞洲國家特別是印度印尼等國內需情勢維持穩健，出口部分隨科技產品庫存調整有望結束與需求復甦，輔以半導體價格的正面影響，先行指標顯示亞洲出口有望呈現觸底反彈趨勢，而亞洲企業獲利近期也明顯獲得調升，呼應經濟前景改善趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，受惠廣大的國內市場、國家及產業升級、持續的數位轉型、消費擴增與升級等趨勢，印度成長動能強勁，國際貨幣基金最新全球經濟展望報告預估印度今明年度經濟成長率6.3%，過去經驗顯示印度 GDP與企業獲利成長的相關性居主要新興經濟體之冠，突顯印度企業往往能將本國經濟成長轉化為企業獲利，因此即便印度股市評價水準偏高，但強勁的企業獲利成長仍有望進一步推動股價走揚。

進入2024年印度即將舉行國會大選，雖然可能因此導致市場波動程度上升，不過選前政府增加支出有望提振消費與市場情緒，選後不確定性降低，民間部門投資成長預期將重新加速。

富蘭克林證券投顧表示，中國官方近期屢有擴大財政支出促進基建、房地產等政策，欲刺激成長與信心的意圖明顯，但能否真正提振民間部門信心則待觀察，且中國後續仍需進行去風險調結構的改革：結構性化解地方債務風險，進一步協調財政與貨幣寬鬆以推動再通膨，重新平衡經濟轉向消費。十二月初中央經濟工作會議、可能召開的三中全會可能為政策路線圖提供更多線索。

印度 消費

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