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匯市最前線／台幣估31.2~31.5元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股大漲、日圓匯率強升，激勵新台幣匯率上周五（8日）升值1.55角，收在31.374元。央行統計顯示，新台幣匯率上周累計升值1.01角，升幅為0.32％。

匯銀主管說，展望後市，新台幣匯率受到美國貨幣政策、熱錢動向、股市表現及主要亞幣走勢等眾多因素牽動，估計短期匯價將維持31.2~31.5元波動整理。

台幣匯率 新台幣 日圓匯率

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