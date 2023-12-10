匯市最前線／台幣估31.2~31.5元波動
台股大漲、日圓匯率強升，激勵新台幣匯率上周五（8日）升值1.55角，收在31.374元。央行統計顯示，新台幣匯率上周累計升值1.01角，升幅為0.32％。
匯銀主管說，展望後市，新台幣匯率受到美國貨幣政策、熱錢動向、股市表現及主要亞幣走勢等眾多因素牽動，估計短期匯價將維持31.2~31.5元波動整理。
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