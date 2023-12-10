14日經濟投資論壇 解析來年趨勢

經濟日報將於12月14日（四）舉辦「經濟投資展望論壇─進擊2024」，邀請國內外重量級財經學者，解析並預測來年的經濟趨勢，並由金融機構專業經理人分析主要投資市場的機會，希望在全球政經局勢與金融市場前景不明的局勢下，能掌握先機、迎戰新局。

「經濟投資展望論壇─進擊2024」將於12月14日上午9時30分於台北國際會議中心101室舉行（台北市信義區信義路五段1號），同時將揭曉「2024經濟關鍵字大預測」票選活動，由民眾票選出來第一名的經濟關鍵字。

這場論壇集合了國內外重量級人士，上午第一場是台大經濟系名譽教授陳博志的專題演講，講題是「全球化死活轉世的利弊得失」；接著是國內四大智庫領導人的展望座談，主題是「2024年經濟大趨勢」，邀請中經院院長葉俊顯、台經院院長張建一、中研院經濟研究所代理所長許育進、台灣綜合研究院院長吳再益共同與談，由台經院董事長吳中書主持。

下午場次將有四場投資講座。首先是經濟學家陶冬，主講「陶冬看2024」。第二場是中國信託銀行財富管理產品處副總經理謝宗權，演講主題是「賦能2024」。第三場是富蘭克林華美投信投資研究處協理余冠廷，主題是「2024股債配置，迎龍接富」。第四場是萬寶投顧投資總監蔡明彰，主題是「2024年投資風險與機會」。

全球經濟景氣快速變化，但各國高通膨問題尚未解決，地緣政治紛擾不斷，2024年經濟能否撥雲見日、邁向坦途？投資人又該如何進行資產配置？經濟日報在年終之際，連續第15年舉辦經濟投資展望論壇，集合國內外重量級人士，帶來最專業的解讀與投資啟發。

詳細議程

商品推薦