王道銀獲利創20多年新高 董座駱怡君感性謝父親駱錦明
王道銀行（2897）董事長駱怡君表示，王道銀今年前三季的個體稅後純益達新台幣21.4億元，每股稅後純益（EPS）達0.74元，若不計入去年因為租賃合併案挹注的新台幣30億元的一次性利益，王道銀行今年的獲利表現已不僅是開創轉型商銀後的新高，更是自1999年王道銀前身台灣工銀成立以來20多年的歷史新高。
駱怡君8日晚間主持王道銀總部耶誕點燈儀式，致詞時向在場的董事、貴賓、行員等，宣布獲利創新高的好消息，也同時感性的表示，台工銀轉型王道銀行已經七歲，她接任董事長已三年，獲利交出好成績，她要謝謝所有董事們與團隊們對她的信任，駱怡君並表示，她將這份得來不易的榮耀，獻給父親駱錦明榮譽董事長、以及王道銀行集團的每一位同仁。駱錦明對駱怡君的表現十分肯定，而駱怡君也表示，把王道銀行經營好，也是一種對父親孝順的表示。
王道銀行耶誕點燈晚會因疫情中斷三年未辦，此次恢復舉辦，除了駱錦明夫婦出席，與駱錦明私交甚篤的前副總統蕭萬長夫婦，以及新光金名譽董事長吳東進也出席，吳東進在現場弦樂與兒童合唱團表演時，還扮起粉絲拿著手機一路拍攝。
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