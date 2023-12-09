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外資布局台股 台幣勁升

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

新台幣兌美元匯率走升，昨以三十一點三四七兌一美元收盤，升值一點五五角，創十二月以來新高價，匯銀人士表示，美元賣盤主要來自外資匯入布局台股，即期外匯市場交易量近十六億美元，拋匯力道頗強。

匯銀指出，有部分歐系、澳系外資在十月底結算，十一月對他們是新的一年，為布局明年台股，十一月會開始匯入資金，這波新台幣走強也受惠於這些外資買盤。

市場近期對新台幣匯價看法，認為穩定在三十一點四五上下，現在出現較強勁的美元賣壓，應該就是來自於外資，匯銀人士指出，出口商賣美元方式通常是價格掛著賣，不會像外資一樣積極往下丟。

而日圓在日本央行釋出對貨幣政策的最新說法後轉強，來到一四四日圓兌一美元價位，還不到一個月前，匯價還在一五○日圓兌一美元，匯銀人士表示，國際美元偏弱，加上日本央行官員默認緊縮政策，讓市場搶買日圓，日圓匯率因而走升。

日圓匯率 新台幣 日本央行

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