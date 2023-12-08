王道銀賺很大 榮董駱錦明笑應早點退休交棒女兒駱怡君
王道銀行（2897）榮譽董事長駱錦明晚間受訪，針對女兒駱怡君接掌王道銀董事長後獲利持續創新高，給女兒打幾分？駱錦明非常開心的笑說：「我覺得我應該提早退休，退休太晚」，可以早點交棒給駱怡君。
王道銀行今天晚間舉行耶誕點燈儀式以及音樂會，由於疫情影響點燈活動三年未辦，而駱錦明也是在三年前卸下董座職務交棒給大千金駱怡君接董事長，所以今天也是他以榮譽董事長身分第一次出席王道銀點燈活動。
駱錦明對於女兒接棒後的成績高度肯定，笑得合不攏嘴，他說，我覺得我應該提早退休，退休太晚，王道銀在駱怡君擔任董事長這三年，每年比過去都有三、四成的成長，今年的EPS更可能會有接近1元。未來王道銀有更遠大的計畫，預期未來三年將會有非常高的成長率，同時所有同仁對創新產品還有ESG永續經營尤其減碳等都很投入，王道銀在轉型個金後，個金業務今年有可能損益兩平。
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