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新台幣匯價收31.374 大升1.55角 創本月以來新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新台幣兌美元匯率則再走升，以31.347兌一美元收盤。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元匯率則再走升，以31.347兌一美元收盤。圖／聯合報系資料照片

台股8日反彈並站回5日均線，加權股價指數上漲105點，以1萬7383點收盤，新台幣兌美元匯率則再走升，以31.347兌一美元收盤，升值1.55角，創12月以來新高價，匯銀人士表示，美元賣盤主要來自外資匯入布局台股，即期外匯市場交易量近16億美元，拋匯力道頗強。

匯市一開盤就有美元賣壓，新台幣最高價來到31.319，最低31.46兌一美元，最多升值超過2角，匯銀人士分析拋匯可能原因，美國將公布非農就業數據，將間接影響美元走勢，若數據表現比預期為弱，美國降息時程可能提前，美元將轉弱；其次是對台股的未來有所期待，美元換台幣以布局台股；同時，廠商年底對新台幣的季節性需求，也是美元賣壓之一，否則以美元與新台幣的利差，美元沒理由被持續看貶。

匯銀指出，有部分歐系、澳系外資在10月底結算，11月對他們而言就是新的一年，為布局明年的台股，11月會開始匯入資金，這波新台幣走強也受惠於這些外資買盤。

市場近期對新台幣匯價看法，認為穩定在31.450下上，現在出現較強勁的美元賣壓，應該就是來自於外資，匯銀人士指出，出口商賣美元方式通常是價格掛著賣，不會像外資一樣積極往下丟。

新台幣匯價升至31.374兌一美元，市場認為下一個門檻看31.2兌一美元，如果也被升破，將往上看到30.9兌一美元價位。

新台幣 台股 外資

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