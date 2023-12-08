明年該戒美元定存？ 專家：3理由建議這樣投資

新台幣最近創新高，隨著升息循環將停止，甚至2024有機會迎向降息，不少人在問，美元會走弱嗎？現在專家認為，定存族可能要考慮戒掉美元定存了。

最近投資人對新台幣的升值很有感，尤其台股自12月4日站上17500點全年新高點後，新台幣也跟著擴大升幅，5日來到一美元兌31.474新台幣。

富邦金首席經濟學家羅瑋博士解析全球總體經濟時表示，一旦停止升息，依照過去經驗，成熟國家股市有機會上漲，而他預測2024下半年美元指數區間將落在 98 至 103 之間。

台股自12月4日站上17500點全年新高點後，新台幣也跟著擴大升幅。 聯合報系資料照

市場期待降息，美元走弱影響定存利率

截至12月6日下午，美元指數報價約103.97。(8日下午為103.75)

一般說來，美元指數往上升，代表美元強勢，吸引資金流入美國；反之，美元指數下跌，代表美元弱勢，資金會流出美國，對其他新興市場如台灣股市和新台幣有利。

回到全年來看，美元兌新台幣今年仍有2.88％升幅，如果只是轉定存，現在各大銀行牌告存款利率3到6個月定存仍有3.45％以上。

如果是新存戶或符合一定門檻還可拿到4％以上利率。所以最近新台幣連漲，甚至有不少投資人還加碼買進美元，就是認為利差大於匯差抵消的風險。

2024投資「現金為王」？專家這樣說

只是，投資專家紛紛提醒，到了2024年，如果你還把大部分的美元資金放在定存，就要開始思考怎麼調整了。

第一個理由是，2024年停止升息後，資金流向將有變化，美元後勢預期將受限。因為美國聯準會（FED）主席鮑爾已釋出升息循環將結束的訊息，市場瞬即轉向為降息路徑進行定價，帶動美元走弱，逆轉先前強勢的多頭行情。

美國聯準會主席鮑爾已釋出升息循環將結束的訊息，市場瞬即轉向為降息路徑進行定價，帶動美元走弱。歐新社

過去一年，因美國基準利率的上升，帶動美元指數大漲，資金湧入美國，但近日已可見到美元開始回落，包括資金開始湧進包括台灣及其他新興國家，使得所屬國家貨幣也走揚。

第二個理由也和聯準會利率決策有關，停止升息，甚至降息，將讓利率滑落。一旦美國開始出現降息，銀行的利率也會隨之調整，什麼都不做就能躺著賺利差的甜頭將逐漸消失。

第三個理由，來自通膨巨獸正在溫和侵蝕現金的價值。即便通膨降溫，但全球仍維持在利率高檔，通膨會吃掉存款利差。長遠而言，仍必須調整現金存款配置的比重，即使是較高利率的外幣定存，也仍會受到通膨威脅。

雖美元看似後勢受限，但已持有美元者毋須太擔心，可思考如何將其作更有效的投資。

高盛資產管理機構（Goldman Sachs）對美元的看法維持「中性」，認為儘管美國經濟開始放緩，但偏高的通膨水準難以讓聯準會快速放寬貨幣政策。且現階段美國經濟所展現出的韌性仍高於其他經濟體，短時間亦難以撼動。因此，美元近期雖有所貶值，但後續貶值的空間相當有限。

美元定存熱潮將消退，可雙向布局股債

另一方面，摩根史丹利（Morgan Stanley）對「美元」的看法轉為看多，認為全球經濟呈放緩趨勢下，美國經濟韌性仍超乎預期。儘管聯準會已大致結束升息循環，但在其他主要央行或許提前聯準會降息的前提下，美元的利差優勢將因此放大，吸引更多資金青睞美元，後市展望偏樂觀。

即便如此，在投資機構專家看來，2024年仍不太適合只把美元放在銀行裡定存。

為因應降息後美元走弱的風險，可考慮將手邊美元資產適度轉回走強的新台幣。

聯博投資專家表示，雖然利率將維持在高水準更久，但預期2024整體利率將回落，建議鎖定當前各類固定收益資產。比方說債券，因其殖利率目前已來到具吸引力的水準，可望於未來3到5年創造相對較佳的股息報酬。

至於股票，也是可布局的方向。由於正值全球經濟放緩之際，考量美國企業獲利成長力道回溫，不妨持續把手邊的美元適度加碼到美國股市，以相對具備成長契機的股票作為選股主軸。

（本文出自2023.12.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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