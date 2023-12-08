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富蘭克林投顧2024年債市展望 可望有三大利多推動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2023年聯準會升息步調比年初預期的積極，導致債券市場或全球投資市場一度面臨較大的修正，所幸10月底以來隨著聯準會結束升息的訊號更加明確，以及殖利率攀高後吸引資金回流，累計今年以來主要債市以美國非投資級債上漲10%領先，投資級債也有5.6%漲幅，美國公債則漲2%，各類高品質債可望終結連兩年下跌的疲勢。

富蘭克林證券投顧表示，展望2024年，債券市場可望有三大層面利多推動：

一、景氣面：國際貨幣基金10月預期美國2024年經濟成長率將由今年預估的2.1%降到1.5%；通膨率由4.1%降至2.8%。統計歷史自1980年以來至2022年，其間若是美國經濟成長率與通膨率齊降年度，美國高評級複合債平均上漲11.30%，優於其他各種情境4.4%~6.2%表現。

二、政策面：債市最值得期待的利多莫過於聯準會停止升息後轉向降息，以美國高評級複合債指數為例，統計自1995年~2018年聯準會四次停止升息日後進場一年、三年的平均的累積報酬率各為11.49%和26.90%。

三、評價面：2023年美國高評級複合債的到期殖利率屢次突破5%，不僅創下16年新高，更為20多年來首見高於史坦普500的盈餘殖利率，顯示債市相對股市的未來投資機會更加明朗。

儘管2024年債市多頭可望延續，富蘭克林證券投顧也提醒需要留意三大變數：

1.市場過度樂觀預期聯準會降息時程：根據芝商所FedWatch工具推算期貨市場已反應聯準會將於明年3月即開始降息，至年底共降息五碼。然而目前美國通膨率離聯準會目標2%尚有段距離，若市場扭轉過度樂觀的降息預期時，公債殖利率回彈對越長天期債券之衝擊越大；

2.美國財政赤字擴大、政府發債供給增加，導致長天期公債殖利率不易大幅回降；

3.體質脆弱的企業不耐高資金成本而導致債信風險上升。惠譽信評12/4預期非投資級債2024年的違約率恐由今年的3%~3.5%上升至5%~5.5%，要到2025年才有機會改善。目前平均約400基本點的利差對應到這種違約風險，非投資級債並不算太便宜。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金基金經理人同時也是富坦固定收益團隊投資長 桑娜．德賽表示，考量美國景氣仍具韌性、通膨不易快速降至2%目標，預期聯準會可能要到2024年底才可能有降息的機會。利率長時期維持在高檔對企業獲利衝擊的後勁仍強，建議以中短天期高品質債為多的精選收益複合債為核心資產。

基金除了美國公債的配置外，於投資級企業債中，經理團隊目前偏好於較低評級的BBB或BBB-級企業找尋較高收益機會，在過去低利率時代，這些企業樂於配發股利或買回庫藏股，而不是把錢拿去還債，然而現在局勢逆轉，因為資金成本高昂，很多企業為了維持其債信品質，反而會把資金用於償還債務、改善財務體質。在非投資級企業債中，團隊則傾向於在較高評級的BB和BB+級找尋債信有被升等為投資級的機會，評估評價面合理後，也會被納入投資組合中，一旦這些企業被升等為投資級時，其借款成本將會減少很多。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金除了美元、歐元、澳幣避險的月配息股份外，也於11月取得主管機關核備在台銷售其美元A穩定月配股及美元F穩定月配股級別，期以讓追求收益的投資人有更多選擇機會。

美國公債 2024

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