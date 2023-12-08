新台幣午盤大升1.69角 暫收31.36元

佛系價值投資人的220億美元修練課，來自台灣的無名小子到華爾街追尋夢想，被拒絕超過一千次，走過失業失落，追隨股神巴菲特的投資哲學，成為巴菲特學弟與美國避險基金經理人。

2023-12-08 05:45