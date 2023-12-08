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新台幣午盤大升1.69角 暫收31.36元

中央社／ 台北8日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.36元，大升1.69角，成交金額7.02億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.46元，早盤最高31.319元、最低31.46元。

新台幣 外匯

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