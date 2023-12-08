新台幣午盤大升1.69角 暫收31.36元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.36元，大升1.69角，成交金額7.02億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為31.46元，早盤最高31.319元、最低31.46元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 維修費超乎想像！專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買
▪ 持新成屋餘屋成本增！囤房稅最高課4.8% 專家揭這8.2萬戶要逃了
▪ 最大唐吉訶德來了 高雄大立百貨拚轉型、商圈漲起來
▪ 明年房價又要噴了？ 仲介公會：房市倒吃甘蔗、有望小陽春
▪ 史上最難捉摸！ 公會：房市勉強守住榮枯線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言