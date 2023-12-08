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第一金打造幸福企業 全面開辦員工持股信託
為提升員工福利，協助同仁達到長期儲蓄、累積財富及保障退休生活，第一金融集團（2892）員工持股信託已於今年11月23日經金控董事會通過，7日舉行員工持股信託簽約儀式，集團公司將全面開辦「員工持股信託」，為公股金融同業鳴第一槍，推動提升員工福祉企業永續經營理念。
第一金控旗下涵蓋銀行、證券、投信、人壽、AMC、創投及管顧等子公司，近年來穩健擴張各項業務，經營獲利履創新高，同時兼顧員工福祉，致力打造幸福職場不遺餘力。在銀行子公司於2019年率先辦理「 員工持股信託」後，相繼規劃金控及銀行外子公司開辦「員工持股信託 」，並將於2024年起全面施行。
第一金控及旗下證券、投信、人壽、AMC及管顧子公司將借重第一銀行豐富的員工持股信託業務經驗，及全方位信託服務，以其擔任員工持股信託契約受託人，透過集團合作方式辦理「員工持股信託」，藉由信託機制鼓勵員工參與並定時定額購入第一金控股票累積財富，不僅落實員工照顧提升向心力，更使集團員工可藉由「員工持股信託」共享營運獲利並累積財富，為退休生活預作準備，並達到留才攬才效果。
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