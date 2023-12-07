快訊

BBC主播出包！挑眉對鏡頭比中指全放送 下秒隨即正經播報影片瘋傳

外資紛紛調高世芯-KY目標價 上看4,012元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

外資證券對股王世芯-KY（3661）前景看多，紛紛調高目標價。世芯-KY股價7日逆勢大漲80元（2.4%），收在3,370元。

目前以美商傑富瑞（Jeffries）證券最看好世芯-KY，重申「買進」評等，且目標價一口氣從3,285元上調到4,012元，突破4,000元大關，為市場最高。傑富瑞證券認為，世芯-KY可望受惠於汽車及人工智慧（AI）雙成長動能推動，預估每股稅後純益（EPS）將從今年的45.13元急增到明年的103.31元。

摩根大通證券則以3,800元的目標價居次，重申「優於大盤」評等。小摩給予世芯-KY的本益比為37倍，是過去五年平均值的高檔區，主要看好世芯-KY獲利強勁，在特殊應用IC（ASIC）表現出色，且客戶分散有助降低地緣政治風險。

摩根士丹利證券則在11月初將世芯-KY目標價從2,880元調高到3,180元，維持「優於大盤」評等， 主要看好AI將大幅貢獻營收及獲利，對世芯-KY明年展望更加樂觀。

世芯 摩根

延伸閱讀

亞錦賽／大巨蛋首轟難產 日監督看好2球員兼吐槽

就市論勢／散裝航運 前景看好

元大金（2885）旗下證券為國內龍頭擁0050、0056兩王牌！ 她：現階段不適合存股

金管會「三大鐵律」沒有拘束力！金鼎投信結構債案 前董座張平沼夫妻無罪確定

相關新聞

海外投資難賺！台商第3季收益腰斬 航運成「慘業」回吐去年紅利

受升息、通膨、市場需求下滑三大利空衝擊，台商在海外市場（不含大陸）收益腰斬。據金管會統計，今年前三季投資收益4,963億...

從大陸抽腿回台！台商前3季投資收益匯回943億元、有機會旺到明年

據金管會統計，今年前三季上市櫃公司在大陸投資收益匯回金額943億元，飆史上同期新高，是去年一整年匯回款的82%，預估全年...

電支業者跨境支付掀熱潮 5家電支機構獲金管會核准、1家申請中

電支業者跨境支付掀熱潮，5家電支機構獲金管會核准。金管會今日公布最新統計指出，包括歐付寶、一卡通、悠遊卡、簡單付、街口等...

放寬高資產理財銀行申請門檻 金管會透露「4家外銀來探路」

金管會為了吸引更多外銀加入高資產理財陣容，已修改「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並且已經得到迴響，根...

財管大戰一觸即發！渣打、滙豐、法巴銀喊進富豪戶市場

金管會已預告完成修法，放寬申辦高資產客戶財管業務的門檻，銀行只要符合所屬集團資本或資產排名全球前50大、及辦國內理財業務...

三商美邦人壽捐血總袋數破五萬袋 捐款支持罕見病友

三商美邦人壽（2867）主辦的「三商有愛 熱血常在」捐血活動圓滿完成，2023年共舉辦八十三場次，全年度總計血袋數量超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。