外資紛紛調高世芯-KY目標價 上看4,012元
外資證券對股王世芯-KY（3661）前景看多，紛紛調高目標價。世芯-KY股價7日逆勢大漲80元（2.4%），收在3,370元。
目前以美商傑富瑞（Jeffries）證券最看好世芯-KY，重申「買進」評等，且目標價一口氣從3,285元上調到4,012元，突破4,000元大關，為市場最高。傑富瑞證券認為，世芯-KY可望受惠於汽車及人工智慧（AI）雙成長動能推動，預估每股稅後純益（EPS）將從今年的45.13元急增到明年的103.31元。
摩根大通證券則以3,800元的目標價居次，重申「優於大盤」評等。小摩給予世芯-KY的本益比為37倍，是過去五年平均值的高檔區，主要看好世芯-KY獲利強勁，在特殊應用IC（ASIC）表現出色，且客戶分散有助降低地緣政治風險。
摩根士丹利證券則在11月初將世芯-KY目標價從2,880元調高到3,180元，維持「優於大盤」評等， 主要看好AI將大幅貢獻營收及獲利，對世芯-KY明年展望更加樂觀。
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