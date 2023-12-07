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海外投資難賺！台商第3季收益腰斬 航運成「慘業」回吐去年紅利

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，今年前三季投資收益4,963億元、年減48%，又以航運業最慘，9月底只賺426億元、年減9成，等於把去年疫情紅利全數回吐。（本報系資料庫）
據金管會統計，今年前三季投資收益4,963億元、年減48%，又以航運業最慘，9月底只賺426億元、年減9成，等於把去年疫情紅利全數回吐。（本報系資料庫）

受升息、通膨、市場需求下滑三大利空衝擊，台商在海外市場（不含大陸）收益腰斬。據金管會統計，今年前三季投資收益4,963億元、年減48%，又以航運業最慘，9月底只賺426億元、年減9成，等於把去年疫情紅利全數回吐。

證期局主秘尚光琪說，海外投資收益衰退，主因是前兩年因疫情期間，廠商大舉備貨、備料，有過度生產或消費的情況，如今疫後有很多存貨要去化，目前處存貨調整期間，導致在海外市場投資收益衰退。

但她強調，若以2020年第3季、疫情前同期，台商在海外市場投資收益是3,723億元，今年前三季4,963億元仍比疫情前還高，顯示疫情紅利消退後，台商在海外市場投資收益仍比疫情前佳，存貨情況也不如想像的糟。

若進一步以衰退產業來看，以航運業、半導體業投資收益位居前二大「慘業」，各年減9成和4成，航運業是在疫情期間有塞港、運價維持高檔等加持，半導體則有5G應用、高階運算及車用電子等需求，如今紅利消散、自然回到正常水準。

金管會公布2023年前三季上市櫃公司赴海外、及大陸市場投資狀況。其中在不含大陸市場的海外市場中，前三季投資收益僅4,963億元，若加計大陸市場收益3,242億元，兩大市場投資收益僅8,205億元，年減37%。

疫情 半導體 金管會 台商

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