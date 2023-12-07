數位新台幣發行時間表 央行曝最新研究進度

因應未來貨支付新形式，已有外國中央銀行探索發行CBDC（央行數位貨幣）的可能性，我國央行也在評估CBDC的導入，央行副總裁朱美麗今（7）日表示，目前央行已分別完成「批發型 CBDC 可行性技術研究」及「通用型CBDC試驗計畫」，現在正進行意見調查及精進平台設計兩項工作。

朱美麗出席財金公司112年度金融資訊系統年會，並在專題演講「貨幣持付的演進及未來」時指出，BIS （國際清算銀行）認為，現有的支付流程可能無法滿足未來資產代幣化全天候交易、智能合約、原子清算的需求；因此，未來的貨幣體系應支援代幣化資產，可由央行發行 CBDC 提供最終的支付清算服務，亦即包含代幣化、CBDC 及為整合兩者所建構的聯合帳本（Unified Ledger）。

聯合帳本是將CBDC及現實世界資產（RWA）代幣整合至同一個可程式化平台，以CBDC為平台的核心帳本，擔任最終清算資產的角色。聯合帳本的概念不代表僅有一份帳本，而是各經濟體的代幣化帳本均可共存，再透過應用介面連接至 CBDC帳本，以確保互通性，並藉此降低訊息傳遞風險、增進清算速度，建立安全的交易環境，確保貨幣與資產雙方交易均以更安全、可靠、有效的方式移轉。

目前已有外國央行為因應未來貨幣支付新形式，維持貨幣的單一性，正探索發行CBDC的可能，以確保所有形式的貨幣包括電子形式貨幣、存款代幣等之間的交換具有單一價值，並以CBDC用於RWA代幣之最終清算的可行性。

朱美麗表示，央行也正審慎評估及探索CBDC的導入，若未來決定導入CBDC，應避免去金融中介化（financial disintermediation）；此外，CBDC應與其他支付工具並存，確保互通性，並考慮效率性及支持創新，目前央行已分別完成「批發型CBDC可行性技術研究」及「通用型CBDC試驗計畫」，並正進行意見調查及精進平台設計兩項工作

朱美麗指出，後續將依調查結果，透過座談等方式，與各界進行廣泛溝通，以完善整體規畫；在平台設計方面，除了提升交易處理量能、開發創新功能外，也會研議離線機制，使收付雙方沒有網路情境下也能使用。

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