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金管會對8銀行限建築融資 10月底年增率不到全體銀行一半

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

金管會今天出示最新的銀行建築融資風險管理成果，統計結果顯示近3年來被金管會要求降低建築融資放款額度的8家銀行，到10月底年增率已經降為2.69%，比起去年同期年增率6.22%降低3.53個百分點，比起今年10月底全體銀行的土建融平均增加5.78%的比率，甚至不到平均值的一半。

立委鍾佳濱今天在財委會質詢時要求金管會重視建築融資集中度過高的問題，金管會說明，109年12月起已對於承作建築貸款占放款總額比率偏高部分銀行進行控管，要求集中度偏高銀行應提出改善方案，落實執行，並以增提備抵呆帳方式，強化其風險承擔能力。

金管會是在109年12月15日針對建築貸款集中度較高銀行，採行加強監理措施。以當時109年10月底建築貸款占比平均8.62%為標準，針對占比高於平均的其中8家銀行進行控管，且該8家銀行建築貸款集中度均高於10%。

金管會今天也特別說明，除了10月底本國銀行建築貸款成長率，已較111年同期趨緩之外，10月底本國銀行辦理建築貸款餘額為3.62兆元，與 111年的同期餘額 3.42 兆元相較，年成長率 5.78%，較111年同期成長率 11.15%，降低 5.37個百分點，並呈逐季下降趨勢，顯示金管會建築貸款集中度監理措施已有成效。

金管會也表示，截至10月底，對於承作建築貸款占放款總額比率偏高的8銀行，建築貸款餘額為 9,930億元，與111年同期餘額9670億元相較，年成長率2.69%，較111年同期的年成長6.22%，降低3.53個百分點，整體成長趨勢已見緩和。

金管會

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