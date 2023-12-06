數位發展部聯手臺灣證券交易所助力國內數位 產業迎向大軟體時代

數位發展部數位產業署於今（6）日攜手臺灣證券交易所共同辦理「數位產業創新與新創交流分享會」，從資金、人才、市場三大面向切入剖析國內外重點趨勢。同時有三家國內代表業者，分別是伊雲谷（6689）、現觀科技及Gogolook等主要創辦人及決策者，親自到場分享各自從零到一的創業經歷，以及充沛哪些準備而順利登板及上市的心得。

數位浪潮興起，宣告全球迎向數位經濟產業的大航海時代。追溯臺灣產業發展歷程，在硬體領域的長年耕耘，當前在經濟產業供應鏈當中，扮演「科技矽島」的關鍵角色。強化數位軟體新創發展過程，台灣若能運用軟硬整合優勢，掌握產業轉型契機，協助數位經濟產業朝向國際舞台發展，不僅攸關台灣未來國家競爭力，更是打造下一座護國神山的關鍵布局。

數位發展部部長唐鳳致詞指出，數位部成立之後，大力從資金、人才、法規及市場等面向持續協助產業往前邁進。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布「2023世界數位競爭力調查評比」（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023, DCR），台灣位居全球64個主要國家及經濟體中排名第九名。其中，有五項指標包含「每千人研發人力、資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比、4G及5G行動寬頻用戶占比、企業反應快和彈性大、企業擅長以大數據分析輔助決策」，臺灣皆取得榜首的亮眼佳績。

唐鳳表示，「我們會持續在這些數位建設的基礎之上，繼續優化我國在知識、科技、未來準備度等面向的數位發展優勢，致力發展數位經濟與促進資訊安全，並優化法規、人才、技術、資金到市場等面向的產業環境，擴大與民間公私協力促進數位轉型，提升全民數位韌性。」其中具體的措施，包含選拔具市場實績及高潛力的數位新創（ADI 15）、訂定資訊服務採購指引、「數位領域」就業金卡、科技事業上市櫃等，進一步驅動軟體產業升級轉型。

事實上，除了仰賴國家政策資源推動產業更上層樓，資本市場也扮演推波助瀾的動力，像是臺灣證券交易所設立的「臺灣創新板」，致力為創新性企業量身打造的上市籌資平台。

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，證交所秉持「臺灣創新，你我共行」精神，長期攜手數發部、國發會、國發基金、創投公會、經濟部等單位，逐漸形成合作深化及資源鏈結等機制，有助於業者更有效率引導資金，驅動新創投資活水，以具體行動方案支持新創發展，預期今年申請創新板上市家數會較去年8家有近倍數成長，預計到年底將上看10家公司上市掛牌，涉及領域包括電動車、數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業，創新板的總市值將突破新台幣1,500億元。

這次除邀請資策會所長洪春暉就台灣軟體新創的發展與挑戰提出具體觀點外，臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠接著分享，台灣企業經營者經常面臨到的挑戰，在於創投出場後，相關金流變現的策略該如何調整，以及還能運用哪些政府資源尋找資金活水？接著由三家企業代表分享，分別由伊雲谷執行長蔡佳宏、現觀科技業務營運處副總張宇寬、Gogolook走著瞧執行長郭建甫，探究自身企業的核心能耐、競爭優勢，踏入資本市場投入的準備工作，以及掌握成功上市的幾項要素，提供給會場其他業者參考。趨勢對談由數位發展部政務次長李懷仁、臺灣證券交易所副總陳麗卿，以及三家業者交流經驗，彼此激盪出更多精彩的事業策略布局新想法。

對談過程，陳麗卿特別強調，證交所持續推動創新板上市業務和新創生態圈交流，企盼透過資本市場的力量，支持新經濟產業發展，陪伴新創企業成長茁壯，期許在三至五年內累計送件數可達80家公司、10年逾150家公司。另一方面，也期待建構友善多元的新創籌資環境，打造更多元的產業價值鏈，讓數位軟體業者站在新經濟的浪頭，形塑台灣資本市場未來十年的產業新藍圖，朝向「創新、韌性、永續」智慧國家的目標邁進。

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