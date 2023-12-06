哪些金融機構可推動敵意併購？7家金控與8家銀行名單曝光

國內哪些金控及銀行獲金管會同意的非合意併購（即敵意併購）？答案揭曉，根據金管會最新資料，八家最新名單曝光，國內的7家金控、8家銀行達標名單，分別有富邦金、中信金、國泰金、台新金、元大金、永豐金、開發金等7家金控，以及北富銀、中信、國泰世華、台新、元大、永豐、玉山、上海商銀等8家銀行。

金管會日前根據近三年財務指標計算結果對外表示，目前國內有7家金控、8家銀行達標，比起今年1月所公布的6家金控、7家銀行，各增加1家，今日則對外公布名單。

金管會在2018年宣布該政策，近五年來，由於每家金控的財務數字都會不斷變化，所以每年能上榜的金控、銀行並不固定，也有金控、銀行本來能上榜，後來落榜。根據2020年當時金管會一度揭露的合格名單，當時有5家金控可採非合意併購，分別為富邦、元大、中信、玉山及台新，6家上榜銀行分別為台北富邦、中信銀、玉山銀、台新銀及元大銀、國泰世華。

倘若依照2020年的名單，今年增加2家金控上榜，分別是開發金、永豐金，玉山金今年則未在名單之上，但仍維持在銀行可非合意併購名單內，此外，今年新上榜的銀行有2家，還包括上海商銀、永豐銀行。

非合意併購僅限民營金控能參與，現在市場上民營金控只有10家，倘若以金管會公布的最新名單來看，包括國票金、玉山金、新光金等三家金控，無法對外推動非合意併購，其他全部都已取得第一步的入場券。

據了解，金管會當時已清楚說明，公股金控、銀行由於身為政策性金控、銀行的特殊背景，所以2018年開放該政策時，已被排除在適用範圍之外，換言之，公股金控、銀行，不能被非合意併購，也不能參與。

金管會銀行局副局長林志吉日前表示，是依照民國109至111年度，金控與銀行財簽的資訊及海外據點設立情形來進行評比，最後7家金控、8家銀行符合資格，他也表示，金管會訂定非合意併購的政策，是希望對金融機構整併，鼓勵金融業者依市場機制符合相關法規，以符合大眾與股東利益方式來進行併購。

林志吉也指出，在評比上，最主要有四大指標，包括：1、資本充實；2、經營能力佳；3、有國際布局發展能力；4、履行社會責任良好。

此外，林志吉也表示，業者即時達標，也必須要依個案申請，並設算資本適足率、雙槓比的情況是否符合條件。

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